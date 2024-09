Le Marche e i Sibillini ospitano il 29 settembre il Campionato Nazionale CSI di Cicloscalata

Sarnano – Fiastra – Sassotetto: il territorio marchigiano protagonista domenica 29 settembre La Cicloscalata tricolore è all’ombra dei Sibillini

Un centinaio i ciclisti attesi al via del campionato nazionale CSI. Partenza in gruppo. Il traguardo dopo quasi 54 km, di cui più di 13 finali in salita

«Correte in bici. Divertitevi. Inseguite un sogno!» è la frase incisa sulla stele marchigiana dedicata al ciclista Michele Scarponi, nei pressi di Sassotetto.

Alle pendici dei Sibillini, sulle strade care all’Aquila di Filottrano, si svolgerà domenica 29 settembre il Campionato nazionale di Cicloscalata, con circa un centinaio di scalatori attesi al via. L’organizzazione è a cura dell’ASD New Mario Pupilli in collaborazione con il Comitato Regionale CSI Marche. I primi 40 km ad andatura cicloturistica porteranno il gruppo ad attraversare, immersi in una natura incontaminata, Bolognola e Acquacanina, ammirandone le turistiche fontanelle. Si pedalerà quindi costeggiando il bacino Lago di Fiastra, per poi raggiungere Pian di Pieca e quindi Sarnano, fino ad arrivare al tratto agonistico, quello dell’ascesa di 13,7 km verso la Baita Solaria in Santa Maria Maddalena, dove è posto il traguardo che assegnerà il titolo e le maglie nazionali ai primi di ogni categoria. Prevista una ricca premiazione oltre al classico “pasta party” finale.