Le Notti di BCsicilia. Palazzolo Acreide: passeggiata culturale attraverso Palazzi e Vicoli

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 13 agosto 2025 a Palazzolo Acreide una passeggiata culturale attraverso Palazzi e Vicoli: da San Sebastiano al Museo dei Viaggiatori.

L’appuntamento è alle ore 21,00 a Piazza del Popolo, angolo Via S. Sebastiano. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita con la consulenza culturale di Luigi Lombardo, Presidente BCsicilia di Palazzolo Acreide. La partecipazione alla visita è libera e gratuita. Per informazioni tel. 338.4386564 Email: palazzoloacreide@bcsicilia.it. L’iniziativa è promosso dalla Sede locale di BCsicilia con la collaborazione del Comune di Palazzolo Acreide.

La passeggiata inizierà dall’inizio di via San Sebastiano, vicino al palazzo Bongiorno. Da qui partirà il percorso nel corso del quale saranno illustrate alcune interessanti architetture ottocentesche: Palazzo Bongiorno, Palazzo Corridore-Pantano, Palazzo Sardo, Palazzo Valvo Sardo, Palazzo Tranchina. A metà percorso si entrerà nel Ronco Daniele per ammirare un gioiello liberty e dove il poeta palazzolese Fabio Messina reciterà alcune sue poesie in lingua siciliana Si proseguirà per Piazza Pretura e verrà illustrato il Palazzo dell’ex Pretura (già Teatro Comunale). Quindi la visita continuerà per via Gaetano Italia e si illustreranno le residenze signorili: Palazzo Cappellani-Italia, Palazzo Italia, Palazzo Francardi, Palazzo Cappellani, sede del Museo archelogico. Si giungerà quindi alla via Vaccaro con sosta davanti al Museo dei Viaggiatori in Sicilia (Palazzo Vaccaro). La visita si concluderà nella Piazza del Popolo magnificamente illuminata per la festa del protettore San Sebastiano.

In foto (BCsicilia) Palazzolo Acreide di notte.

