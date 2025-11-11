Le novità della nuova edizione di Sposinlove

Si avvicina l’appuntamento più atteso dai futuri sposi del sud Italia. Sposinlove, giunto alla quattordicesima edizione, ritorna ancora una volta al centro espositivo SiciliaFiera di Misterbianco.

Dal 13 al 16 novembre 2025 saranno oltre 150 le aziende espositrici che accoglieranno il pubblico con un’offerta completa e ricca di proposte per tutti i gusti e le disponibilità economiche: dall’abito da sposa e sposo agli accessori, dalle bomboniere ai fotografi, dagli allestimenti e scenografie floreali all’hair style & make up. Parole d’ordine saranno tradizione e innovazione, eleganza e raffinatezza.

“Il lavoro di ricerca che c’è dietro ogni edizione di Sposinlove è molto preciso e punta ad individuare quelle che sono le migliori novità del settore, con proposte che ridefiniscono stile e creatività – spiega Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore della manifestazione – Il settore Bridal è in continua evoluzione e il nostro obiettivo è quello di affiancare i futuri sposi nella realizzazione del loro giorno speciale che deve essere perfetto”.

Ecco che Sposinlove si prepara a diventare, ancora una volta, una vetrina d’eccezione per brand conosciuti ma anche emergenti. In programma, tante novità e imperdibili premi.

Il giorno dell’inaugurazione, giovedi 13 novembre, saranno presenti le più importanti wedding planner siciliane e la presidente nazionale che simbolicamente daranno il via alla manifestazione e dispenseranno preziosi consigli alle coppie interessate. Sempre il giorno dell’inaugurazione, un trucco omaggio da parte del make-up artist Orazio Tomarchio andrà ad una sposa fortunata sorteggiata.

Venerdì 14 novembre, invece, si terrà la finale dell’anno accademico degli studenti di Academy La Truccheria Cherie by Orazio Tomarchio sul tema trucco sposa durante la quale si sveleranno le tendenze make-up del prossimo anno. Per l’occasione sarà assegnata una borsa di studio del valore di 2.000 euro a una fortunata vincitrice o vincitore che potrà così avviare una propria attività lavorativa.

Inoltre, tra i premi messi in palio per i futuri sposi, anche due fedi nuziali offerte dalla gioielleria Salini che saranno sorteggiate il venerdì 14 novembre. Un abito da sposa offerto da Sangiorgio 1966 sarà invece sorteggiato sabato 15 novembre. Per il momento moda, da non perdere domenica 16 novembre la sfilata della nuova collezione di Andrea Versali e, in anteprima, in passerella le collezioni di brand noti ed emergenti che anticipano i trend della prossima stagione. Hair e Make up a cura di Modhair. A presentare le sfilate sarà il noto showman Ruggero Sardo.

Com. Stam. + foto