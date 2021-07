Dopo la sigla d’inizio appare sul palco Letterio Lombardo col piccolo Carmelo che, ringraziando il folto pubblico intervenuto, augura un buon ascolto.

Letterio, quindi, esegue un medley di canzoni lanciate da Little Tony (La spada nel cuore, Cuore matto, Profumo di mare (sigla della serie televisiva Love Boat, ndr), Bada Bambina e due successi di Don Backy (Poesia e L’immensità). E’ la volta di una sempre più brava Margherita Bonura (in elegante tubino nero con ricami in paillettes colore oro; nel secondo tempo indosserà altro tubino nero con colore cangiante sulla scollatura, ndr) che esegue tre noti motivi lanciati da Caselli, Perdono e Sono bugiarda poi, in coppia con Lombardo, il famoso Nessuno mi può giudicare. Di Paul Anka, Letterio canta Ogni volta e con la Bonura, Paola. Anche il pubblico, dimostrando di conoscere e apprezzare i vari motivi, esegue le canzoni proposte dai due cantanti. Di Luigi Tenco, la Bonura esegue Vedrai vedrai e Se stasera sono qui. Ancora il Duo, impegnato in due canzoni, col tema vagabondo, de I Nomadi e di Nicola Di Bari ed ancora Che sarà e La prima cosa bella. Ancora Margherita Bonura che esegue ben 5 successi di Rita Pavone, Come te non c’è nessuno, Cuore, Datemi un martello, Il ballo del mattone e Geghegè, suscitando grande entusiasmo e ammirazione negli spettatori che si uniscono alla cantante. Ancora un medley proposto dal Duo e comprendente Quando dico che ti amo, Nessuno, Con un bacio piccolissimo, Vorrei la pelle nera e Bandiera gialla, che chiude il primo tempo, tra gridolini di gioia e fragorosi applausi di un pubblico divertito. Il secondo tempo si apre con tre successi di Bobby Solo: Una lacrima sul viso e Siesta (eseguite da Lombardo), Zingara (Bonura); ancora la Bonura esegue motivi lanciati da Nada e Marcella Bella (Ma che freddo fa, Montagne verdi e Quando m’innamoro. Lo show è continuato con l’esecuzione delle seguenti canzoni: di Riccardo Del Turco con Luglio e Settembre; di Patty Pravo (Ragazzo triste, La bambola, Il Paradiso). Dell’Equipe 84, (29 Settembre, Casa mia, Tutta mia la città, Ho in mente te), di Peppino Di Capri (Nessuna al mondo, Ho in mente te, Champagne e Roberta). Ed ancora, di Ornella Vanoni (L’appuntamento, Insieme a te, Un’ora sola ti vorrei). Segue dei Dik Dik (L’isola di Wight, Il primo giorno di primavera, Sognando la California); di Giorgio Gaber (Torpedo blu, Com’è bella la città, Barbera e champagne). Alla fine, si assiste ad una sorpresa: a mezzanotte in punto, il pubblico, la Bonura e la Band fanno gli auguri di buon Compleanno a Letterio che, uscito di scena, rientra poco dopo vestito di bagnino e con i piccoli del Coro esegue un mix di canzoni anni ’60, dedicate al mare (Con le pinne, fucili ed occhiali, Abbronzatissima, Stessa spiaggia, stesso mare, Granita di Limone, Con te sulla spiaggia, Surf e I Watussi) tra gli applausi di un pubblico entusiasta che non ha lesinato applausi. Bravi, come sempre, Letterio Lombardo, ottimo organizzatore, intrattenitore e cantante e Margherita Bonura, dalla splendida voce che ha raggiunto maggiore disinvoltura nella presentazione e nell’interpretazione dei vari brani e sa ben dialogare con gli spettatori.

Franco Verruso