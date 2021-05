Si è conclusa ieri a Malles la Regular season il campionato a squadre di serie A di Badminton. Accedono ai playoff SSV Bolzen, BC Milano, Marabadminton e le Piume d’Argento di Palermo.

Per noi è un risultato storico raggiunto per la prima volta, dichiara il Presidente delle Piume d’Argento Paolo Caracausi, ed è tutto merito dei nostri giocatori che hanno affrontato le difficili sfide, giornata dopo giornata, mettendo il massimo impegno. Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato conseguito e rimandare il tutto al 15 e 16 Maggio a Maracagonis in Sardegna dove verrà assegnato lo scudetto. Le Piume d’Argento non saranno sole in Sardegna in quanto li si giocheranno anche i playoff della Serie B dove la neonata Città di Palermo si giocherà l’accesso alla serie A affrontando le squadre vincenti degli altri gironi. Il badminton è uno degli sport olimpici più conosciuti e praticati nel resto del mondo e nel nord Italia un po’ meno al sud ed in Sicilia dove ci sono belle realtà come la nostra ed in provincia di Catania ma necessita di essere conosciuto e praticato. Mi auguro che i vertici nazionali ed in particolare la nuova compagine appena eletta del consiglio regionale trovino il modo come far conoscere questo sport sconosciuto ai più.

