Si è concluso anche il secondo weekend di campionato a squadre di Serie A di Badminton che vedeva gli undici club impegnati al PalaOreto di Palermo.

A prendere le redini della classifica, in un sostanziale equilibrio, è MaraBadminton che ha trovato due successi contro il GSA Chiari (5-0) e Le Saette per (4-1). I sardi hanno trovato però anche la prima sconfitta ad opera del BC Milano che si è imposto per 4-1. Nell’altro match però i meneghini hanno ceduto per 3-2 con l’SSV Bozen, con cui convivono al secondo posto. Gli altoatesini sono risultati impeccabili in Sicilia grazie a due ulteriori vittorie contro l’ASV Uberetsch (5-0) e Castel di Iudica (5-0).

Al quarto posto si piazza l’ASV Malles che ha sconfitto per 5-0 Castel di Iudica ma si è vista superata dal GSA Chiari e dalle Piume d’Argento in entrambi i match per 3-2. Proprio i padroni di casa delle Piume d’Argento chiudono il gruppo delle cinque squadre in corsa per i playoff e racchiuse in solo tre lunghezze. I siciliani hanno vinto per 3-2 con l’SC Meran.

La sesta posizione è occupata dal GSA Chiari che ha trovato la vittoria per 3-2 con il Boccardo Novi.

Tre le squadre che invece stanno cercando di evitare il terzultimo posto che le condannerebbe alla retrocessione. La prima di questo gruppetto è l’SC Meran vera protagonista di questo concentramento con due vittorie per 5-0 con l’ASV Uberetsch e per 3-2 con Le Saette. I catanesi de Le Saette si sono invece rifatti grazie alla vittoria per 4-1 con l’ASV Uberetsch. A 15 punti invece il Boccardo Novi che ha trovato il successo per 5-0 contro Castel di Iudica. Chiudono la classifica con 3 punti l’ASV Uberetsch e con 0 punti Castel di Iudica.

Siamo in piena corsa per i playoff previsti in Sardegna a fine maggio, dichiara il presidente delle Piume d’Argento Paolo Caracausi, nel weekend del 1 e 2 Maggio A Malles ci giocheremo il tutto e per tutto per raggiungere la meta. Siamo fiduciosi e consapevoli delle nostre potenzialità e fiduciosi che il rientro in squadra di uno dei nostri giocatori che ad oggi non ha potuto giocare, ci permetterà di vincere anche le sfide più difficili.

Classifica

MaraBadminton 29 punti (6 partite giocate)

SSV Bozen 28 (6)

BC Milano 28 (6)

ASV Malles 27 (7)

Piume d’Argento 26 (6)

GSA Chiari 21 (7)

SC Meran 17 (6)

Le Saette 16 (7)

Boccardo Novi 15 (6)

Uberetsch 3 (6)

Castel di Iudica 0 (7)

Com. Stam.