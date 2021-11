Le produzioni della Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione the Brass Group protagoniste della nuova stagione concertista “Brass in Jazz 2021-2022”

Ri-parte il Real Teatro Santa Cecilia a capienza piena con esclusive internazionali, progetti inediti ed una prima mondiale con Dave Weckl Inaugurazione con il premio Grammy Award Kurt Elling e OJS venerdì 12 e sabato 13 novembre ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

Palermo. Grande attesa per la stagione concertistica Brass in Jazz, fiore all’occhiello della Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione The Brass Group. Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia, ritornato finalmente a capienza piena dopo le restrizioni causate dalla pandemia, si tingerà di armonia e musica jazz grazie alla produzione inedita ed in esclusiva internazionale del vincitore Grammy Award Kurt Elling. Ad accompagnare sul palco Elling con il concerto I Have Dreamed, venerdì 12 e sabato 13 novembre, con doppio turno alle 19.00 e alle 21.30, l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal resident conductor Domenico Riina. Una scelta importante quella del Brass che anche quest’anno ha voluto raddoppiare i concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche dei concerti deriva da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti internazionali, produzioni orchestrali e prime assolute.Tanti i nomi del mondo jazz inseriti per la nuova stagione concertistica del Brass. L’inaugurazione è affidata proprio a Kurt Elling che, dotato di una considerevole estensione vocale e di un invidiabile dinamismo espressivo, è uno degli esponenti principali del rinato vocalese. Nel suo modo di cantare, swing e poesia vanno naturalmente a braccetto, insieme a innate doti comunicative. Vincitore lo scorso marzo appunto del suo secondo Grammy Award (su ben 14 nominations) per l’album Secrets Are The Stories, inciso per l’inglese Edition con la partecipazione del pianista di origine panamense Danilo Perez, Elling mantiene saldamente la sua posizione di incontrastata star maschile del jazz vocale, consacrata anche dalle innumerevoli vittorie nei referendum di Down Beat da oltre un ventennio a questa parte. Nato a Chicago il 2 dicembre 1967, il cantante statunitense è entrato nel mondo del jazz dalla porta principale nel 1995 incidendo l’album Close Your Eyes per lo storico marchio Blue Note. Per la stessa etichetta ha poi registrato diversi altri dischi che ne hanno via via consolidato il peso specifico nell’ambito del jazz contemporaneo: The Messenger (1997), This Time It’s Love (1998), Live In Chicago (2000), Flirting With Twilight (2001) e Man In The Air (2003). Tra i dischi incisi invece successivamente per la Concord spicca Dedicated to You: Kurt Elling Sings the Music of Coltrane and Hartman, registrato dal vivo nel 2009 al Lincoln Center di New York e sentito tributo ad una delle collaborazioni iconiche degli anni Sessanta, quella appunto tra il sax di John Coltrane e la voce di Johnny Hartman. Album che nel 2010 si è aggiudicato il Grammy come Best Jazz Vocal Album.

Tragli artisti che scorrono nel cartellone del Brass in Jazz, la bellissima trombettista e cantante jazz canadese Bria Skonberg vincitrice del Jazz Award of Merit nel 2006 e del Juno Award Vocal Album nel 2017, ed ancora la prima mondiale con il concerto di Dave Weckl con l’OJS, considerato uno dei batteristi jazz e fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Così come Scott Henderson che si esibirà con il concerto Master of Blues, chitarrista tra gli altri per un periodo della Chick Corea Elektric Band, altre importanti figure femminili inserite nella stagione Cyrille Aimée e Trijntje Oosterhuis, cantante dei Paesi Bassi molto amata da Vince Mendoza, entrambe in scena sempre con l’OJS. Tra i vari artisti, anche uno dei protagonisti del jazz Markus Stockhausen che presenterà, la propria performance esaltando l’eccellenza solistica con Wild Life. Non meno importante sarà il concerto d’orchestra di Jamison Ross con Keep On con un songbook che ispira le ricerche sonore per le orchestrazioni. Ed ancora, il chitarrista Francesco Buzzurro, uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi italiani, votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei più talentuosi del panorama internazionale, che si esibirà con l’OJS in un progetto inedito. Altri concerti vedono protagonisti Toni Servillo feat. Girotto & Mangalavite, Zakouska, Stefano di Battista, The Four Freshman e Bebi Garsia e l’OJS.

E’ possibile abbonarsi alla stagione concertistica sia all’acquisto online collegandosi al sito www.bluetickets.it che tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup. Di seguito i costi più i diritti di prevendita degli abbonamenti della stagione concertistica al Real Teatro Santa Cecilia: abbonamento intero Platea 150€, abbonamento Intero Galleria 125€, abbonamento Balconata 110€, abbonamento ridotto Under 26 Platea 130€, abbonamento ridotto Under 26 Galleria 110€, abbonamento Balconata 95€, biglietto singolo intero Platea 18,5€, biglietto singolo intero Galleria 16,5€, biglietto singolo Balconata 13,5€, biglietto singolo ridotto Under 26 Platea 16,5€, biglietto singolo ridotto Under 26 Galleria 13,5€, biglietto singolo Under 26 Balconata 12,5€. Solo per l’abbonamento del venerdì turno h 19.00 i costi sono i seguenti: Intero Platea 120€, Galleria euro 100€, Balconata 90€, Ridotto Under 26 Platea euro 100€, Galleria euro 90€, Balconata 80€.

Di seguito il programma completo della stagione concertistica Brass in Jazz 2021 – 2022:

12-13 novembreKurt EllingI have dreamedOrchestra Jazz Siciliana 11-12 febbraioFrancesco BuzzuroFuegoOrchestra Jazz Siciliana 03-04 dicembreToni Servillo, feat. Girotto & MangalaviteL’anno che verrà 25-26 febbraioBepi GarsiaGershwin nightOrchestra Jazz Siciliana 10-11 dicembreZakouskaLa Crièe 11-12 marzoThe Four FreshmanA Vocal Harmony 17-18 dicembreTrijntieOosterhiusAn evening withOrchestra Jazz Siciliana 25-26 marzoCyrille AimèeBeing aliveOrchestra Jazz Siciliana 21-22 gennaioDave WecklWorld PremiereOrchestra Jazz Siciliana 08-09 aprileScott HendersonMaster of Blues 28-29 GennaioMarkus StockhausenWild Life 29-30 aprileJamison Ross Keep onOrchestra Jazz Siciliana 4-5 FebbraioStefano Di BattistaMorricone Stories 7-8 MaggioBria SkonbergHow can it be

Rosanna Minafò

