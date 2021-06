Per celebrare l’avvio dei saldi, che prenderanno il via giovedì 1° luglio, e l’apertura della regione Sicilia in zona bianca, Forum Palermo promuove una serie di iniziative rivolte ai visitatori: sconti, buoni omaggio e musica lounge di sottofondo nel dehors de Le Putìe di Forum.

L’appuntamento è per questo fine settimana (sabato 26 e domenica 27 giugno) con Le Putìe di Forum, che idealmente usciranno dal centro commerciale, in sella a biciclette brandizzate, per raggiungere il pubblico tra le strade, le piazze e i quartieri della città con la complicità del Ristoquiz. Un divertente e coinvolgente gioco a quiz per far conoscere ai visitatori la variegata e ricca offerta culinaria che abbraccia il meglio dei sapori internazionali e gli stuzzicanti e sfiziosi piatti legati alla tradizione siciliana. Gli intervistati riceveranno in omaggio un buono da spendere in uno dei bar o dei ristoranti del centro commerciale, aderenti all’iniziativa.

Forum Palermo, con i suoi nove milioni di visitatori, 133 negozi (inclusi l’ipermercato Ipercoop, l’ancora elettronica Mediaworld e il multisala UCI Cinema), apre le porte alla nuova stagione dei saldi con una rinnovata speranza di tornare alla normalità dopo un anno difficile a causa della pandemia. I saldi, che si protrarranno fino al 15 settembre, sono un’occasione da non perdere per chi vuole acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti. Lo shopping, che coinvolgerà tutti i negozi della galleria, si svolgerà in sicurezza secondo le indicazioni dettate dalla zona bianca.

Le giornate dei saldi saranno anche l’occasione per andare a visitare la novità dell’estate: il dehors de Le Putìe di Forum. Un’area esterna allestita con piante, ombrelloni e arredi moderni e funzionali, che renderà ancora più accogliente il soggiorno del pubblico a Forum Palermo. I visitatori avranno, infatti, la possibilità di assaporare all’aria aperta il proprio piatto preferito, prendere un aperitivo in compagnia di amici o fermarsi nei week end per ascoltare musica lounge come sottofondo.

Gli orari del centro commerciale: Galleria (ore 9.00/21.00) – Food (ore 9.00/24.00).

Il Centro Commerciale Forum Palermo è facilmente raggiungibile dall’autostrada Palermo-Catania e dal centro storico di Palermo con linea ferroviaria e la linea 1 del Tram, che percorrendo 5 km raggiunge il terminal di Forum Palermo.

Per siglare il rapporto tra Forum Palermo e la città, una delle vetture del Tram è stata brandizzata con un racconto stilizzato ispirato a Le Putìe di Forum.

Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la Direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei negozi.

