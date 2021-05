A 24 ore da Gara 2 Semifinale Play Off che vedrà l’Alma Patti sfidare E-Work Faenza per rimanere in corsa verso una storica finale promozione in Serie A1, coach Mara Buzzanca torna a parlare per introdurre il match.“

Dobbiamo essere pronte, dobbiamo avere lo spirito giusto per affrontare la partita. Dobbiamo dimenticare la sconfitta in Gara 1, dobbiamo avere una mentalità vincente, positiva e propositiva, perché credo la squadra abbia disputato una buona Gara 1 e solo episodi hanno caratterizzato la sconfitta. Rispondere ai nostri errori e trasformarli in qualcosa di positivo servirà, insieme ad avere l’atteggiamento giusto, a portare a casa la partita. Sono certa ce la metteremo tutta perchè le ragazze hanno cuore, testa, esperienza per poter ribaltare il risultato e portare la serie all’ultima gara: credo sarebbe il risultato più giusto“.

Per Gara 2 le romagnole potrebbe recuperare Raghele Porcu. La gara sarà trasmessa in diretta a questo link https://www.youtube.com/watch?v=m-o1itCQPUs

La sfida sarà diretta dall’arbitressa Emmylou Mura di Cagliari e l’arbitro Andrea Cassandrini.

Com. Stam.