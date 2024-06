LE REGINETTE PIU’ BELLE D’ITALIA

Tra poco meno di un mese, l’11 luglio 2024, si svolgerà la finale regionale, al Vita Privè di Brescia, per le ragazze che hanno partecipato e vinto una fascia alle selezioni provinciali in Lombardia.

Emozione a mille per le tantissime concorrenti che hanno preso parte alle selezioni del concorso organizzato da All Seasons Model (www.allseasonsmodel.com).

Le partecipanti che saranno selezionate alla finale regionale raggiungeranno Riccione per partecipare alla finale nazionale che si terrà dal 21 al 24 agosto per le categorie Over e dal 25 al 1 settembre per le Miss le quali prenderanno parte alla terza edizione del primo reality televisivo “Queen Mood” che andrà in onda su Tv7 Gold in sei puntate. Un dietro le quinte entusiasmante che rivela i trucchi, i sentimenti e le attese che ci sono dietro le quinte delle finali nazionali. La magia di rivivere il proprio sogno.

Nel frattempo ancora tante le tappe di selezione per la Lombardia nelle province di Brescia e Milano con lo staff di All Seasons Model. Le iscrizioni sono ancora aperte, approfittate per partecipare.

Vi aspettiamo, quindi, alle prossime selezioni di Miss Reginetta d’Italia.

Talenti puri da. scolpire, come diamanti grezzi da fare rilucere sotto il sole della loro bellezza, giovinezza e desiderio di vita.

di Roberto Dall’Acqua

Foto e video https://allseasonsmodel.com/

