Corso per insegnanti di scuola secondaria sulle nuove scienze forensi come opportunità didattica laboratoriale

Chi avrebbe mai detto che le scienze forensi sarebbero entrate a far parte delle attività didattiche? D’altra parte, hanno tutte le carte in regola per essere materia di studio: permettono infatti di affrontare temi scientifici in modo coinvolgente stimolando un dialogo tra il mondo della ricerca e quello della scuola.

Fondazione Golinelli propone un corso per insegnanti di materie scientifiche di scuola secondaria sulle nuove frontiere delle scienze forensi. L’obiettivo è proporre progettualità didattiche che, con un approccio esperienziale, permettano di realizzare attività interdisciplinari con gli studenti. In programma tre webinar tematici tenuti da ricercatori e noti esperti del settore e, se consentito dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, un workshop di chimica e tossicologia forense nei laboratori di Fondazione Golinelli. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 gennaio 2021 in quanto gli incontri saranno registrati e resi disponibili sulla classe virtuale.

Il primo incontro si terrà giovedì 14 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 e vedrà come protagonista Luciano Garofano, generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri, già comandante della Sezione Chimico-Biologica del Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma e del R.I.S. di Parma e docente di Criminalistica e Tecniche del Sopralluogo. Il generale, conosciuto alle cronache per aver seguito importanti casi giudiziari tra cui quello di Cogne, illustrerà le possibilità offerte dalla genetica forense e gli sviluppi futuri della ricerca applicata. Approfondirà inoltre la branca delle scienze forensi nota come Bloodstain Pattern Analysis (BPA) che studia il meccanismo fisico della formazione delle tracce di sangue e che spesso completa le analisi genetiche spiegando come un reato è stato perpetrato.

Il ciclo sulle scienze forensi è l’occasione per fornire diverse piste di lavoro per lo sviluppo di attività didattiche interdisciplinari in grado di legare aspetti scientifici e temi di rilevanza sociale.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/139

Com. Stam.