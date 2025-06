Le selezioni per la candidatura a Sanremo Giovani 2026 fanno tappa a Vicolungo The Style Outlets

Appuntamento nel centro il 14 giugno alle ore 16:00 per un pomeriggio di grande musica La musica torna protagonista a Vicolungo The Style Outlets con le selezioni per la candidatura a Sanremo Giovani 2026.

Sabato 14 giugno, dalle 16:00 alle 18:30, i giovani talenti musicali dai 16 ai 26 anni avranno l’opportunità di prendere parte a “Sognando l’Ariston” e mettersi in gioco per cercare di conquistare il palco più ambito della musica italiana. La partecipazione è aperta a diversi generi musicali, dal pop, al rock, fino alla musica cantautorale. I candidati possono esibirsi come solisti o in gruppo, presentando un brano inedito o una cover.

Per iscriversi: eventcontest.it

L’evento, che arriva per la prima volta nel centro, sarà anche un momento di intrattenimento per tutti gli ospiti dell’outlet che potranno vivere un pomeriggio all’insegna della musica e sostenere i giovani artisti in gara. Questa iniziativa si inserisce nel ricco calendario di attività organizzate da Vicolungo The Style Outlets che, unito allo shopping a prezzi scontati tutto l’anno, regala ai visitatori di ogni età tanto divertimento e occasioni imperdibili.