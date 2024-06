Palermo, 14 giugno 2024 Cinema “Vittorio De Seta”, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4 Le sfide dell’abitare esperienze, ipotesi e riflessioni Convegno annuale dell’Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa

Venerdì 14 giugno, a Palermo, al Cinema “Vittorio De Seta”, ai Cantieri Culturali della Zisa, in via Paolo Gili, 4, dalle ore 9:00 alle 17:00 si terrà Le sfide dell’abitare: esperienze, ipotesi e riflessioni, il convegno annuale dell’Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa del Comune di Palermo.

Questo appuntamento annuale, dedicato agli addetti ai lavori e ai professionisti del sociale, raccoglie tra le voci più autorevoli sul tema del mondo istituzionale, accademico e del Terzo settore, e riunisce nel capoluogo siciliano player prestigiosi per un confronto e una condivisione dei risultati raggiunti e delle direzioni verso cui orientare gli sforzi futuri.

La giornata, articolata in diverse sessioni tematiche, si aprirà con i saluti e gli interventi istituzionali del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo e dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie, Rosalia Pennino e di Giovanni Nicola Pes, vice-segretario generale Ente Nazionale per il Microcredito.

Dopo l’introduzione dei lavori, affidata a Simone Lucido, responsabile della formazione e valutazione per l’Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa, si alterneranno esperti e rappresentanti del mondo dell’housing, dell’assistenza sociale, delle Politiche sociali e del sindacato.

Si affronterà il tema delle criticità e delle prospettive dell’inclusione sociale a Palermo, con gli interventi, tra gli altri, di Giovanni Paternostro e Francesca Pruiti, rispettivamente direttore esecutivo e coordinatrice dell’Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa.

Come sta cambiando la crisi abitativa, come affrontarla e con quali strumenti sarà uno dei momenti significativi della giornata e vedrà due relatori d’eccezione: Bertram Niessen, ricercatore e progettista, direttore Scientifico di “CheFare” e Luigi Corvo, economista dell’Università di Milano – Bicocca. Con loro si discuterà di nuove forme e pratiche dell’abitare e di come l’innovazione delle Politiche abitative in una prospettiva generativa, nel medio-lungo termine, possa massimizzare l’impatto sociale.

La sessione dedicata agli strumenti operativi a sostegno delle fasce più deboli e della fascia grigia sarà particolarmente rilevante per gli operatori sul campo e vedrà l’intervento di Mario Lo Iacono, dirigente dell’ufficio di pianificazione e monitoraggio delle attività sociali del Comune di Palermo che parlerà del Fondo di Garanzia per la locazione e il microcredito per gli inquilini.

Uno spazio sarà incentrato su strumenti e strategie per favorire l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affitto a canoni accessibili a partire dalle esperienze più innovative sperimentate in Italia per migliorare l’accesso alle risorse abitative per le categorie più fragili. Il pomeriggio sarà, infatti, dedicato al confronto con altre pratiche per l’abitare, orientate verso prassi innovative e sperimentazioni, tra cui il caso di CoAbitare/Housing Giulia, Homes4All e l’esperienza di Milano Abitare, agenzia dell’affitto accessibile del Comune di Milano in co-progettazione con le cooperative Spazio Aperto Servizi e Libellula.

A chiudere i lavori l’assessore all’Urbanistica e pianificazione strategica territoriale, Maurizio Carta, e l’assessore Pennino, che presenteranno le prospettive strategiche dell’amministrazione comunale di Palermo in tema di housing e le future direzioni di sviluppo delle Politiche abitative e sociali della città.

Negli ultimi anni, l’Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa ha sviluppato un modello innovativo che mette al centro le politiche abitative come leva di sviluppo sociale. Riconosciuta di recente come best practice dalla Commissione Europea “Employment, Social Affairs & Inclusion”, rappresenta un esempio positivo di Politiche abitative inclusive e ad elevato impatto sociale ed è frutto di una sinergia tra amministrazione pubblica e terzo settore con, a fianco del Comune di Palermo, realtà importanti del privato sociale: Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane, la cooperativa sociale Sviluppo Solidale, Inventare Insieme Onlus, Next – Nuove Energie X il Territorio ETS, Centro di Accoglienza Padre Nostro – ETS, Istituto Don Calabria, Fondazione Don Calabria per il sociale ETS, Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese, Associazione Euro, Coop. Sociale La Panormitana.

Questo percorso progettuale e programmatico, nato come “Agenzia sociale per la Casa”, è transitato sul POC PA e ha avuto un’ “evoluzione” che ha portato a una nuova denominazione, “Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa”, per valorizzare questa direzione verso i percorsi di inclusione sociale.

Com. Stam.