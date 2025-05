Le squadre del ricurvo fermate ai quarti Nel compound Tonioli sfiora la semifinale e annuncia il ritiro

Nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Shanghai (Chn), sfortunato il percorso delle squadre del ricurvo azzurre. Entrambi i terzetti concludono la propria corsa ai quarti di finale, a un passo dalla zona medaglia. La formazione maschile si arrende 6-0 all’India, quella femminile viene battuta solo allo shoot off dalla Cina 5-4 (26-22).

Al termine delle eliminatorie individuali del compound solo Marcella Tonioli riesce a sfiorare le semifinali. Eliminata ai quarti, l’azzurra ha annunciato l’addio alla maglia azzurra dopo 15 anni di successi in ambito mondiale ed europeo.

Domani, venerdì 9 maggio, il programma prevede le eliminatorie a squadre miste ricurvo e compound fino alle semifinali e successivamente le eliminatorie individuali del ricurvo.

I RISULTATI DELL RICURVO – Mauro Nespoli, Matteo Borsani e Federico Musolesi nella gara a squadre maschile partono con il piede giusto battendo 5-1 l’Olanda al primo turno. Agli ottavi di finale altra ottima prestazione per gli azzurri che vincono 6-2 contro la Turchia, la corsa però si arresta ai quarti contro l’India che vince la sfida 6-0 per poi perdere il match valido per il bronzo 5-3 contro gli Stati Uniti d’America. A giocarsi l’oro saranno Corea del Sud e Francia.

Una vittoria e una sconfitta per la squadra femminile formata da Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Lucilla Boari che prima batte il Giappone 6-2 e poi perde allo shoot off contro la Cina 5-4 (26-22). Le cinesi dopo la vittoria con l’Italia vincono anche la semifinale e si qualificano per la finale per l’oro contro la Corea del Sud, mentre a vincere il bronzo è Taipei con la vittoria per 5-1 contro il Messico.

TONIOLI SFIORA LA SEMIFINALE E ANNUNCIA L’ADDIO ALLA MAGLIA AZZURRA – Dopo le eliminatorie a squadre del ricurvo, si sono disputate anche le eliminatorie individuali compound che non hanno visto arcieri azzurri arrivare ai match validi per il podio che si disputeranno sabato 10 maggio.

Ad andarci molto vicina è stata Marcella Tonioli che, dopo aver battuto ai 16esimi la vietnamita Nguyen 137-125 e agli ottavi dopo lo spareggio la vincitrice della prima tappa di coppa, la messicana Becerra, 138-138 (10+-10), è stata fermata ai quarti di finale col risultato di 138-140 dall’atleta di Taipei, Hang.

Un vero peccato per la campionessa azzurra portacolori degli Arcieri Montalcino, nata a Portamaggiore (Fe) nel 1986 ma residente da anni a Torrenieri (Si), protagonista ieri di un annuncio molto difficile da fare: dopo 15 anni di carriera costellati da titoli mondiali, europei, record internazionali e vittorie in coppa del mondo, quella di Shanghai sarà la sua ultima trasferta internazionale nelle vesti di atleta azzurra, anche se lei stessa ha anticipato in una intervista rilasciata ad Archery+, il canale di World Archery, che la dirigenza federale vorrebbe mettere a frutto la sua esperienza affidandole un incarico che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Queste alcune considerazioni dell’azzurra, affidate a un post sui suoi profili social: “È stato un lungo viaggio – ha scritto Marcella Tonioli sui suoi profili facebook e instagram -, ma sembra ieri che sono stata convocata per la mia prima trasferta internazionale nel 2011. È stata un’esperienza tutta nuova per me, e ancora non so come ho fatto a vincere quel Campionato Europeo indoor in Spagna, ma ce l’ho fatta!!!

E da allora è stato un susseguirsi di eventi, emozioni, vittorie, sconfitte, sorrisi, lacrime, abbracci, amici, e altro ancora… Ho incontrato un sacco di persone fantastiche e mi sono fatta nuovi amici da tutto il mondo. Non posso dire quanto sono grata per gli ultimi 15 anni, ho passato momenti bellissimi e anche momenti molto brutti, ma questo è il gioco… si vince e si perde! Grazie ancora a tutti voi per l’affetto e la stima che mi avete dimostrato, e se mi vedete piangere non preoccupatevi, è assolutamente normale”.

Guardando gli altri risultati degli italiani, Elisa Roner si è fermata ai 16esimi contro la malese Cham Nong 134-140, mentre Giulia Di Nardo è uscita di misura nel turno precedente contro la kazaka Yunussova 135-136.

Stessa sorte per il trio maschile. Elia Fregnan si è fermato ai 32esimi contro il danese Damsbo 139-142, mentre Marco Bruno, dopo aver battuto al primo turno il neozelandese Mcneilly 143-142, è stato eliminato ai 16esimi dal sudcoreano Kim Jongho 139-147. E’ invece arrivato fino agli ottavi Michea Godano che ha battuto nei primi due scontri il croato Buden 142-140 e il malese Mazuki dopo lo spareggio 139-139 (9+-9), per poi perdere il terzo match 139-146 contro il giovane iridato e vincitore della prima tappa di coppa negli USA, il danese Fullerthon.

FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO