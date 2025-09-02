Le strutture extralberghiere di Terrasini aderiscono a Federalberghi Palermo Di Stefano: “un’alleanza per un turismo più forte”

Palermo – Sono 20 le strutture extralberghiere di Terrasini, centro turistico in provincia di Palermo, che hanno aderito a Federalberghi Palermo – extralberghiero, l’associazione più rappresentativa del settore dell’ospitalità.

L’adesione è stata ratificata nel corso dell’incontro di oggi con gli imprenditori turistici del settore, organizzato da Federalberghi Palermo e dall’associazione Hospitality Pro di Terrasini presso la biblioteca comunale di Terrasini “Claudio Catalfio”, in collaborazione con il dipartimento regionale Turismo.

All’affollata riunione con gli operatori turistici, hanno partecipato Lia Giambrone e Luciano Bordieri, dirigente e funzionario dell’osservatorio regionale sul Turismo, che hanno aperto il confronto e l’analisi sui requisiti minimi delle strutture turistico-ricettive contenuti nel nuovo decreto regionale.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci.

“Abbiamo voluto invitare i dirigenti e i funzionari dell’assessorato regionale al Turismo perché crediamo che il dialogo sia la strada più concreta e più sana – ha detto Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo – Chi scrive le leggi deve ascoltare chi ogni giorno accoglie viaggiatori, chi vive sulla propria pelle le sfide del mercato, chi investe in questo settore con coraggio. Ed è questo il messaggio che lanciamo da Terrasini oggi: nessuno resta solo, perché l’unione tra operatori e istituzioni è la vera chiave per rendere più forte e competitivo il turismo siciliano”.

Tante le domande di chiarimenti su molti aspetti delle nuove regole che coinvolgono tutti i settori ricettivi.

“Quando abbiamo pensato a questo incontro assieme all’associazione Hospitality Pro Terrasini, lo abbiamo fatto con un obiettivo chiaro: dimostrare che Federalberghi c’è, accanto a ciascun operatore turistico, e che insieme si può trasformare ogni regola in opportunità di crescita – ha detto Mario Russo, direttore di Uras Federalberghi Sicilia – Oggi, a Terrasini, scriviamo un piccolo pezzo di futuro fatto di confronto reale con chi governa la normativa, in cui ogni operatore si sente parte di una famiglia più grande, che è Federalberghi”.

“Siamo entusiasti della riuscita della riunione dedicata all’analisi del nuovo decreto regionale – ha detto Gabriele Trombetta, presidente di Hospitality Pro Terrasini – È stato un momento di confronto prezioso, reso ancora più significativo dalla presenza delle istituzioni e dalla partecipazione attiva dei nostri operatori. Come associazione Hospitality Pro Terrasini, siamo particolarmente orgogliosi di aver aderito a Federalberghi Extra. Un ringraziamento speciale va alla presidente Rosa Di Stefano. Facendo rete è possibile crescere, tutelare le nostre attività e affrontare con maggiore forza le sfide del settore”.

