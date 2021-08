Martedi 3 Agosto la troupe televisiva in azione. Divieti di sosta nelle aree interessate. Sound Americano per il nuovo documentario del Circuito Bella Sicilia. La troupe televisiva Martedi 3 Agosto raggiungerà il Comune di Lercara Friddi, paese natale dei nonni di Frank Sinatra.

Lercara Friddi è una delle località di riferimento dell’entroterra della Provincia di Palermo. Qui sono nati i nonni paterni del mito mondiale dello swing, Frank Sinatra. Ai tempi il Signor Francesco Sinatra con la moglie Rosa Saglimbeni, emigrarono negli Stati Uniti d’America in cerca di fortuna insieme ai loro figli, tra i quali, appunto, il papà di Frank Sinatra.

Proprio per questo a Lercara Friddi è stato creato un museo, unicum in Europa e prende il nome da “My way” una delle canzoni più belle del repertorio dell’artista italo-americano, ripreso, tra gli altri, da Elvis Presley, i Gipsy Kings, Sid Vicious e Luciano Pavarotti. Al suo interno foto, ricordi articoli e una collezione privata con oltre 300 dischi.

Tra gli eventi decisamente attrattivi anche il “My Way Festival” per omaggiare con prestigiosi talenti uno dei più grandi cantanti americani conosciuto in tutto il Mondo

Lercara Frissi dista circa 70 Km da Palermo e si può raggiungere attraverso l’Autostrada A20 Messina Palermo uscita Termini Imerese e poi SS285 per 40 chilometri.

Ovviamente il documentario televisivo illustrerà la cittadina sotto ogni sfaccettatura compresa quella della gastronomia e delle pregiatissime produzioni locali come il ficodindia e le mandorle.

Si tratta di un servizio televisivo previsto per i Comuni aderenti al Circuito Turistico Regionale Bella Sicilia, spiega Michele Isgrò coordinatore del Circuito. Circa quaranta comuni siciliani che provano a dialogare insieme per generare nuove proposte attrattive e slanci di visibilità in un’ottica di promozione e di marketing territoriale. Per un maggiore appeal e facilità di visite, abbiamo diviso il circuito in otto grandi itinerari, unendo i paesi per vicinanza e attitudini territoriali simili. Lercara Friddi è stata inserita nel percorso che abbiamo chiamato “Itinerario del Ficodindia” e comprende anche i comuni di Roccapalumba e Vicari.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Luciano Marino , ha aderito all’iniziativa oltre un anno fa grazie all’imput dell’Assessore al Turismo Rosario Oliveri che in questa fase sta mettendo a punto il necessario per offrire alle telecamere la possibilità di riprendere le ricchezze del territorio e quel clima familiare e di grande accoglienza che caratterizza il paese.

Il format nelle prossime settimane sarà trasmesso dalle reti televisive regionali del gruppo Comunicare24 e pubblicato sui maggiori social network e gruppi mediatici collegati alla pagina di “Bella Sicilia” con circa un milione di followers da tutto il Mondo.

La troupe televisiva sarà in azione già dalle prime ore del mattino. Davanti ai monumenti oggetto di ripresa è molto probabile che sarà predisposta un temporaneo divieto di sosta, limitatamente al tempo necessario alle registrazioni.

Com. Stam.

Colle Madore Lercara Friddi