LE VIE DEI TESORI 2025

Anche quest’anno la Prefettura di Trapani ha aderito al Festival “Le Vie dei Tesori”, giunto alla IX edizione, aprendo le porte delle sale e del salone di rappresentanza della Prefettura alla cittadinanza e ai turisti, favorendo la conoscenza di un patrimonio storico comune.

L’ iniziativa è promossa dalla Fondazione “Le Vie dei Tesori”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale come leva di sviluppo delle comunità, mettendo in relazione istituzioni, associazioni e realtà di eccellenza.

Per l’occasione, le visite in Prefettura continueranno nei weekend fino al 5 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per informazioni sulle prenotazioni, consultare il sito www.leviedeitesori.com

