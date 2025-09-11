Lega Ciclismo: Continua la Campagna Conai “da bottiglia a bottiglia”

Da bottiglia a bottiglia: continua la campagna Conai per il cambiamento contro lo spreco delle risorse naturali

Le bottiglie in PET rappresentano una risorsa preziosa, non solo per la loro funzione originaria, ma anche per il potenziale che racchiudono una volta utilizzate. Se correttamente raccolte e riciclate, possono avere una seconda vita, contribuendo in modo significativo alla tutela dell’ambiente e alla promozione di un’economia sempre più circolare e sostenibile.

Perché è importante?

È fondamentale che ciascuno di noi faccia la propria parte, iniziando da semplici gesti quotidiani come la corretta raccolta differenziata. Solo attraverso un impegno collettivo e consapevole possiamo trasformare quello che oggi consideriamo un rifiuto in una nuova risorsa, riducendo gli sprechi e l’impatto ambientale.

La campagna “Da bottiglia a bottiglia”

Per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della gestione responsabile delle bottiglie in PET, è nata la campagna di comunicazione “Da bottiglia a bottiglia”. L’iniziativa si inserisce nel percorso verso il raggiungimento di un obiettivo chiave fissato per il 2025 dalla Direttiva Europea SUP (Single Use Plastic): il 77% di raccolta delle bottiglie in PET immesse sul mercato italiano. Una sfida ambiziosa, ma realizzabile con la collaborazione di tutti.

Al centro della campagna c’è un protagonista d’eccezione: Andrea Pisani, attore e comico, che con il suo stile ironico ma diretto racconta, attraverso spot radio e TV, contenuti social e la sua presenza live durante una delle tappe milanesi del concerto 2025 del gruppo Pinguini Tattici Nucleari, quanto sia semplice fare la differenza. Con il linguaggio dell’ironia e della leggerezza, riesce a veicolare un messaggio fondamentale: il ciclo di vita delle bottiglie in PET non si conclude quando le svuotiamo, ma può continuare se vengono trattate nel modo corretto.

Come possiamo contribuire al cambiamento?

Se gestite nel modo giusto, queste bottiglie possono essere riciclate e trasformate in nuovi prodotti. In questo modo, si evita di sprecare risorse naturali e si contribuisce concretamente alla salvaguardia del pianeta.

La campagna fornisce anche indicazioni pratiche su come effettuare correttamente la raccolta differenziata: le bottiglie in PET devono essere conferite negli appositi contenitori per la plastica, oppure negli eco-compattatori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Sono inoltre segnalati i comportamenti da evitare, come l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente o il conferimento nel secco residuo.

“Da bottiglia a bottiglia” ci ricorda che il cambiamento parte da ognuno di noi. Basta poco per fare tanto: piccoli gesti quotidiani che, sommati, possono generare un impatto concreto e positivo sull’ambiente.

L’iniziativa di comunicazione è stata realizzata da COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica e Consorzio Coripet, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di CONAI.

Com. Stam. + foto Lega Ciclismo