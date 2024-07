Lega Ciclismo Professionistico: Ottimi ascolti TV per Toscana Tricolore 2024

ROMA: Sono stati diffusi i dati di audience TV dei Campionati Italiani Toscana Tricolore 2024. Le gare riservate ai professionisti e alle donne hanno goduto di 2 produzioni in diretta (strada) e di una sintesi (cronometro). Nel complesso sono stati 120 minuti su Rai 2, la domenica 23 per gli uomini, e 90 minuti il sabato 22, per le donne Elite. Mentre le gare a cronometro di Grosseto hanno avuto 50 minuti in differita su Rai Sport. Inoltre, anche per quest’anno, dopo la felice esperienza del 2023, le gare sono state distribuite a livello internazionale sulle piattaforme di Eurosport Discovery.

“Abbiamo avuto un ottimo riscontro – dichiara il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella – i dati di Eurosport evidenziano che la copertura globale è stata di 2.300.000 spettatori per i Campionati Italiani Professionisti. A questo si deve aggiungere il dato di Rai 2 che ha totalizzato 629.000 spettatori e uno share del 6% (totale uomini 2.929.000). La prova tricolore femminile su strada ha registrato 431.000 spettatori, pari al 4,8%. La distribuzione ha visto anche in questo caso 2.300.000 spettatori (totale 2.731.000). Sicuramente un dato più alto rispetto a quello del 2023 che aveva visto i professionisti gareggiare di sabato con 375.000 spettatori medi e il 4,05% di share su Rai 2, mentre le donne avevano registrato il 2,5% di share con 182.000 spettatori medi”.

La sintesi delle prove a cronometro di Grosseto è stata invece vista da 86.860 spettatori medi.

Vorrei sottolineare – continua Pella – come questo risultato sia stato possibile grazie al lavoro congiunto di Lega Ciclismo e FCI, in collaborazione con RAI, per l’ottenimento di spazi importanti all’interno del palinsesto dell’emittente di Stato”.

Riguardo alla distribuzione LIVE, l’evento è stato trasmesso a livello digitale su Eurosport.com e su D+ in tutti i paesi d’Europa (EU), in oltre 200 paesi a livello mondiale. In Italia anche su canale TV lineare Eurosport (disponibile su Sky, DAZN e TIM Vision).”

(Il Presidente di Lega, Roberto Pella, con alcuni Consiglieri e autorità, a Firenze, prima della prova maschile su strada).

