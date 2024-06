Lega del Ciclismo Professionistico Programmazione TV  Toscana tricolore 2024

PELLA, PRESIDENTE LEGA CICLISMO: “Da palinsesto RAI grande attenzione al ciclismo italiano” Il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico On. Roberto Pella commenta molto positivamente il palinsesto RAI nell’imminenza del campionato LCP “Toscana Tricolore 2024”: Ringraziamo RAI che segue sempre con attenzione il ciclismo.

In questo 2024 l’Emittente di Stato ci permette di andare in onda anche sulla rete generalista, RAI 2, e su Rai Sport con le crono. Una produzione di alto livello per la Lega Ciclismo che gode, per le live, di distribuzione internazionale, in grado di accrescere sensibilmente l’audience. Prepariamoci a vivere lo spettacolo del ciclismo con Toscana Tricolore 2024. In bocca al lupo ad atleti e organizzatori.



Si inizia domani, giovedì 20 giugno, con la prova a cronometro che andrà in onda alle 17:05 su Rai Sport, per 50’ complessivi. Sabato le donne Elite saranno invece in diretta su Rai 2 dalle 15:45 alle 17:15. 90 minuti live sulle strade toscane, con partenza da Bagno a Ripoli (Viola Park) e arrivo a Scarperia e San Piero. Domenica 23 gran finale con gli uomini Elite con i Campionati Italiani su strada, partenza da Firenze e arrivo a Sesto Fiorentino. Diretta su Rai 2 dalle 16:00 alle 18:00. Saranno ben 2 ore di diretta che si chiuderanno con la premiazione del Presidente LCP Roberto Pella e del Presidente Regione Toscana, Eugenio Giani.



In questi giorni rimane aperta l’esposizione, promossa dall’On. Pella, presso la Galleria dei Presidenti della Camera dei Deputati del “Trofeo Senza Fine” del Giro d’Italia 2024 e le maglie più rappresentative del movimento ciclistico italiano.

