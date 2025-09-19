Lega, Figuccia: “Bentornato all’onorevole Sammartino Continueremo a batterci per il bene della nostra regione”

Palermo – “Esprimo un caloroso bentornato all’onorevole Luca Sammartino, il cui ritorno alla piena attività rappresenta un momento significativo per tutti coloro che credono in una politica fatta di impegno, ascolto e presenza concreta sul territorio”.

Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, saluta il rientro nella giunta regionale di Luca Sammartino. “Sammartino ha sempre dimostrato, con coerenza e dedizione, una visione chiara per lo sviluppo dell’agricoltura nel nostro territorio e sono sicuro che insieme, nel nostro stesso partito, la Lega, continueremo a batterci per dare risposte efficaci alle sfide che la nostra regione si trova ad affrontare – continua -. Ringrazio, altresì, il professore Salvatore Barbagallo per avere messo, come ha detto lui, cuore e anima nel ruolo finora ricoperto”.

