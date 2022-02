Lega Palermo, Giovanni Adelfio aderisce al gruppo in terza circoscrizione

“Solo felice che Giovanni abbia sposato il nostro progetto – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del Partito a Palermo che prosegue – un giovane capace, caparbio e determinato a cui, a soli diciannove anni, si sono aperte le porte della circoscrizione e che oggi, a seguito di un percorso, ha maturato esperienza per ritornare a ricoprire un posto di rappresentante nelle istituzioni locali. Sono certo che potrà fare un ottimo lavoro insieme a tutta la squadra”.

“Sono felice di essere entrato in questa squadra – dichiara Adelfio – e di aderire a un progetto politico serio come quello proposto dalla Lega di Matteo Salvini in Sicilia. Ringrazio tutti i colleghi dei vari enti locali per il caloroso benvenuto e sono sicuro che con il segretario provinciale Vincenzo Figuccia, forti del l’apprezzamento del segretario regionale Nino Minardo, sentito da in questi giorni da Figuccia, faremo squadra”.

“Sono davvero contento – aggiunge Alessandro Anello responsabile dell’area metropolitana – che la Lega continui a rafforzarsi sempre di più in città con la presenza del consigliere Adelfio in terza circoscrizione, una presenza di un componente già in carica che è darà forza al partito nella circoscrizione e in tutta la città”.

