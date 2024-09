Legacoop agroalimentare, a Siracusa l’arancina fa rima con inclusione

A DiviNazione Expo in corso di svolgimento a Ortigia – Siracusa, nello spazio di Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare sarà presente (27-28 settembre) l’esempio virtuoso della cooperativa Etnos di Caltanissetta

Inclusione fa rima con arancina: la cooperazione sociale e quella agroalimentare si incontrano Domenico Pistone (Legacoop Agroalimentare Sicilia): «L’idea iniziale era quella di far diventare il lavoro strumento di integrazione sociale. Poi i prodotti sono divenuti delle eccellenze della cucina siciliana»

ROMA, 26 settembre 2024 – Creare inclusione, anche con una arancina. I ragazzi di N’Arancina Speciale, progetto della cooperativa Etnos di Caltanissetta, presieduta da Fabio Ruvolo, che mira all’inclusione, saranno presenti (27 e 28 settembre) a Divinazione Expo in programma ad Ortigia in concomitanza con il G7 Agricoltura. Il team dell’arancineria nissena, di cui fanno parte anche giovani con autismo o altre disabilità, sarà protagonista con la preparazione e la distribuzione di uno dei cibi siciliani più amati: l’arancina. Per i giovani di N’Arancina Speciale reduci da esperienze in tutta Italia, è in programma dunque una nuova entusiasmante avventura proprio nella terra che li ha visti nascere, la Sicilia, e con una vetrina mondiale.

«N’Arancina Speciale è il progetto sociale nato, così come l’Aut Cafè, da un’idea della cooperativa Etnos di Caltanissetta con un unico scopo, quello dell’inclusione», spiega Domenico Pistone responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare Sicilia. «Al loro interno accanto a barman, pasticceri, maestri gelatai e rosticceri, “lavorano” 15 ragazzi speciali. Se all’inizio l’idea era quella di far diventare il lavoro strumento di integrazione sociale alla fine si è giunti anche a un altro obiettivo, quasi inaspettato: i prodotti creati all’interno delle due imprese sociali sono divenuti delle eccellenze della cucina siciliana».

«Per noi di Legacoop promuovere il progetto Etnos significa valorizzare il ruolo sociale ed etico della cooperazione. E vuol dire costruire, attraverso il modello cooperativo, percorsi che mettono insieme i prodotti della tradizione culinaria siciliana e l’inclusione sociale. E questo è per noi assolutamente centrale e prioritario», chiosa Pistone.

Oggi le arancine di N’arancina speciale sono richieste in tutta Italia, per i catering nelle feste aziendali o per festival cittadini. I ragazzi di N’Arancina Speciale sono stati protagonisti a “Tu si que vales”, ma anche ospiti alla Camera e all’Assemblea Regionale Siciliana. Inoltre ad ottobre parteciperanno anche al G7 sulle disabilità che si svolgerà in Umbria.

Sarà possibile assaggiare le arancine speciali all’interno dello stand 115 di Legacoop Sicilia e Legacoop agroalimentare.