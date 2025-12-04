Legalità e prevenzione: a Gangi il confronto tra Carabinieri e studenti del ‘G. Salerno

Presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Salerno” di Gangi si è svolto un incontro formativo tra gli studenti e i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana, guidati dal Capitano Vincenzo Acampora, nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della cultura della legalità nelle scuole del territorio.

All’incontro ha preso parte anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Gangi, Mar. Magg. Cosimo Damiano Zurlo, la cui presenza ha rafforzato il legame quotidiano tra l’Arma e la comunità locale, portando agli studenti l’esperienza diretta del servizio sul territorio.

L’iniziativa, richiesta direttamente dagli studenti — elemento particolarmente significativo in un periodo in cui i giovani vengono spesso percepiti con superficialità — ha messo in evidenza un forte desiderio di confronto, partecipazione e consapevolezza. L’incontro ha anche richiamato l’importanza del ruolo educativo degli adulti, troppo spesso delegato ad altri ambiti sociali, mentre resta uno degli strumenti fondamentali per accompagnare i ragazzi nella loro crescita personale e civica.

All’appuntamento hanno contribuito Biagio Sciortino, referente dell’Associazione “La Casa dei Giovani – Comunità Terapeutica” di Bagheria, e la Dott.ssa Manuela Ferrara, psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista, esperta in neuropsicologia dello sviluppo, con attività professionale nei comuni di Gangi, Castellana Sicula e Petralia Soprana. I loro interventi hanno arricchito il confronto con approfondimenti sulle dinamiche relazionali, sulla prevenzione del disagio e sui processi psicologici che caratterizzano l’età evolutiva. Determinante il contributo del Dirigente Scolastico, Prof. Ignazio Sauro, e della Prof.ssa Giuseppina Cigno, che hanno sostenuto con convinzione l’organizzazione dell’iniziativa, facilitando un clima partecipativo, aperto e orientato alla crescita.

Nel corso dell’incontro i Carabinieri hanno rivolto agli studenti un messaggio particolarmente incisivo, sottolineando come “la differenza, nelle scelte di ogni giorno, siete voi a farla”. Un richiamo diretto alla responsabilità personale e alla consapevolezza delle proprie decisioni, soprattutto in un’età in cui si costruiscono identità, orientamenti e percorsi di vita.

È stato inoltre ribadito che “quando sceglierete di stare dalla parte giusta, l’Arma sarà al vostro fianco”, testimonianza concreta della vicinanza dei Carabinieri ai giovani, al loro futuro e ai valori positivi che possono contribuire a costruire una comunità più forte e coesa.

La Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana e l’Istituto “G. Salerno” esprimono soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e confermano la volontà di proseguire questo percorso virtuoso, valorizzando i giovani come risorsa essenziale per il territorio.