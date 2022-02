LegaVela, Roberto Emanuele de Felice confermato alla presidenza. Ecco il nuovo Consiglio direttivo

Confermato il calendario regate 2022, definite le quote associative e rinnovate la partnership con LegaVela Servizi, Marevivo e con il Premio Carlo Marincovich

Roberto Emanuele de Felice è stato rieletto alla presidenza della Lega Italiana Vela. L’Assemblea elettiva si è tenuta ieri presso la prestigiosa sede romana della Garofalo Health Care e in streaming. Eletto anche il Consiglio direttivo con le conferme di Alessandro Maria Rinaldi (Circolo Canottieri Aniene), Corrado Fara (Yacht Club Costa Smeralda), Francesco Verri (Club Velico Crotone) e con l’ingresso dei consiglieri Paolo Acinapura (Compagnia della Vela Venezia), Diego Franchini (Società Canottieri Garda Salò) e Costanzo Villa (Yacht Club Gaeta). Eletta come Revisore dei conti Laura Caccavari.

Il presidente de Felice ha voluto porgere il suo ringraziamento per il proficuo lavoro svolto ai consiglieri uscenti e a augurato buon lavoro ai neo eletti. De Felice ha poi analizzato l’attività di questi ultimi due anni con un 2020 segnato dall’improvvisa pandemia e un 2021 che si è concluso nel migliore dei modi, con lo svolgimento del Campionato italiano assoluto a Rimini.



“Il nostro ringraziamento va allo Yacht Club Rimini – ha voluto evidenziare de Felice – che con grande professionalità e uno sforzo da parte di tutti gli associati ha organizzato egregiamente le manifestazioni a calendario, portando avanti anche un grande lavoro di sensibilizzazione dei club adiacenti che, con entusiasmo, hanno preso parte agli eventi della LegaVela”.



Durante l’Assemblea si è tenuto un costruttivo confronto fra gli associati dal quale è emersa la volontà e l’impegno comune di allargare la base degli aderenti alla Lega Italiana Vela. A tal fine, l’Assemblea ha deliberato la quota associativa annuale per il 2022 di euro 600,00 e ha confermato la quota di ingresso per i nuovi club di euro 500,00, dando altresì mandato al nuovo Consiglio di definire una politica per favorire l’accesso di nuovi club. In quest’ottica, durante l’assemblea sono stati eletti anche i primi Delegati d’Area che avranno il compito di promuovere le iniziative sportive e sociali rivolte ai club velici italiani.



Il presidente della LegaVela Servizi, Alessandro Maria Rinaldi ha voluto ricordare la rinnovata la partnership, grazie alla quale la Lega Italiana Vela è riuscita a chiudere positivamente la stagione: “Anche per il 2022 la LegaVela Servizi metterà a disposizione la propria flotta di J70 per gli eventi della LIV in programma in Adriatico e le sette imbarcazioni monotipo verranno proposte a condizioni agevolate ai club associati che avranno necessità di usufruire delle imbarcazioni per attività di club, incentive aziendali e qualsiasi altra iniziativa“.



Confermato il calendario regate 2022 con due Campionati d’Area (in Tirreno il 12-13 marzo organizzato dal Circolo Nautico Guglielmo Marconi sugli Este24 e in Adriatico il 23/24 luglio organizzato dallo Yacht Club Rimini sui J/70 ), un Campionato Under 21 e femminile e il Campionato Italiano Assoluto per Club, entrambi in programma a Rimini rispettivamente il 2-3 ottobre e dal 27 al 30 ottobre.



Inoltre è stato rinnovato il Patrocinio al Premio giornalistico-letterario “Carlo Marincovich” per ricordare la passione e la competenza con cui per quasi cinquanta anni il noto giornalista ha scritto di mare, di regate, di motori e che premia le opere che contribuiscono alla diffusione della cultura del mare in Italia ed è stata confermata l’adesione alla Divisione Vela di Marevivo, fondata dalla LIV il 7 marzo 2017 insieme all’Associazione ambientalista Marevivo con l’intento di promuovere la conoscenza dell’ecosistema marino, sensibilizzare e richiamare l’attenzione sull’importanza della conservazione della biodiversità.



Nella prossima riunione del Consiglio direttivo appena eletto verranno assegnati gli incarichi e definito un programma di sviluppo delle attività che coinvolgerà anche il 2023.

