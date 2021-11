Legge di bilancio, Pignatone (m5s): grande spazio per agricoltura, pesca e agroalimentare, oltre due miliardi per rilanciare i comparti

“Grande spazio in legge di bilancio per l’agricoltura, la pesca e l’agroalimentare: previste misure per oltre 2 miliardi di euro.

Una cifra ampiamente superiore rispetto al passato. Fondi che saranno ancora più importanti in Sicilia, e così nelle regioni del Sud Italia, dove, storicamente i comparti sono tra i principali punti di forza dell’intera economia”. Ne dà notizia il deputato M5S Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura alla Camera.

“In questo particolare momento storico, – continua il parlamentare – i provvedimenti inseriti in Manovra saranno fondamentale per: sostenere e rilanciare ulteriormente il settore agricolo; valorizzare la competitività delle filiere; favorire gli agricoltori under 40”.

Pignatone elenca le principali misure già previste: “690 milioni di euro fino al 2027 per l’Istituzione di un Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali; 237 milioni di euro a valere sul 2023 per l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza Agricola; 250 milioni di euro per le assicurazioni agevolate; 8,3 milioni per la proroga della decontribuzione degli imprenditori agricoli e gli agricoltori diretti under 40 (54,30 i milioni di euro previsti per il triennio); 160 milioni di euro fino al 2023 per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;10 milioni di euro per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole; 10 milioni di euro per il rafforzamento della filiera grano-pasta; 120 milioni di euro per il sostegno ai distretti del cibo; 74,5 milioni per il sostegno alla zootecnia mediante la conferma anche nel 2022 delle percentuali di compensazioni Iva applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi; 16 milioni nel biennio per il piano triennale della pesca (8 mln) e per il fondo di solidarietà nazionale della pesca (8 mln); 80,5 milioni di euro destinati alle attività di Ismea per la concessione di finanziamenti, operazioni di finanza strutturata e concessione di garanzie a fronte di prestiti a favore degli imprenditori agricoli e della pesca, e misure per l’imprenditoria femminile e giovanile; 30 milioni di euro per il finanziamento della Strategia forestale nazionale (420 milioni fino al 2032); 4 milioni annui, a decorre dal 2022, per le Capitanerie di Porto per l’esercizio delle attività svolte nell’ambito della dipendenza funzionale dal Mipaaf; 50 milioni di euro da destinare alle Regioni per coprire gli anticipi a valere sul credito di soccorso; prorogato infine, per i prossimi tre anni, il Bonus Verde, che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde”.

“Il nostro obiettivo – conclude il deputato alla Camera – è quello di sostenere e favorire il rilancio dell’intero comparto. Continueremo a lavorare in Parlamento per dare una svolta epocale all’intero settore produttivo, che è il più importante del Sud Italia”.

Com. Stam.