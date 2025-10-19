Legnano (MI): la Polizia di Stato arresta spacciatore e sequestra circa 1 kg di droga. Video 

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ha sequestrato oltre 500 grammi di hashish, quasi 400 grammi di marijuana e circa 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nello specifico, l’uomo, residente a Legnano (MI), è stato fermato dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato Mecenate nella tarda serata dello scorso 13 ottobre, dopo che a seguito di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti nella sua abitazione oltre mezzo chilo di hashish, quasi mezzo chilo di marijuana e più di 18mila euro in contanti.

I poliziotti di via Quintiliano, a seguito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di droga, hanno effettuato un servizio di osservazione a Legnano (MI), nei pressi di una villetta indipendente; nel corso dell’attività, dalle finestre della casa hanno udito delle urla, ragione per la quale gli agenti sono intervenuti. In particolare, quando i poliziotti hanno citofonato, dallo stabile è uscito un uomo ed un’anziana donna, i quali sostenevano di non poter rientrare a casa perché non avevano con sé le chiavi del portone. Poco dopo, con una scusa, l’uomo è rientrato nell’abitazione, chiudendo tutte le porte ed ignorando le richieste degli agenti di aprire. Successivamente, l’uomo, anche su invito dell’anziana madre, ha aperto la porta d’ingresso consentendo gli agenti di accedere all’interno dove è stato subito avvertito un forte odore di hashish provenire dalle stanze e, alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha cercato di minimizzare, dicendo di essere solo un consumatore occasionale.

Durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto diverse migliaia di euro in contanti nascosti all’interno di un pacco di merendine, occultato in un mobile della cucina, e successivamente anche nella camera da letto. In un’altra stanza, inizialmente chiusa a chiave, è stato trovato un vero e proprio deposito di droga, con panetti di hashish, buste di marijuana confezionate, materiale per il taglio ed il confezionamento, nonché un bilancino di precisione. In totale, i poliziotti hanno sequestrato oltre 500 grammi di hashish e più di 400 grammi di marijuana, insieme a 18.510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 34enne, privo di occupazione lavorativa e con a carico denunce per droga e reati contro il patrimonio, è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Stato per i rilievi e poi su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio (VA) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.