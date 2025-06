L’EMOZIONE DELLA FORMA | Museo delle Campane – Chiesa di San Pietro Apostolo, Soncino (Cremona)

Dal 29 giugno al 5 ottobre 2025, il borgo di Soncino accoglie L’emozione della forma, un progetto di arte contemporanea ideato su proposta di Don Giuseppe Nevi, parroco della comunità, e curato dall’artista Vincenzo Marsiglia.

Il progetto, promosso da Parrocchia Santa Maria assunta di Soncino, nasce dal desiderio di restituire nuova vita e centralità ai luoghi sacri del borgo attraverso il linguaggio universale dell’arte, invitando a un’esperienza intima, spirituale e percettiva.

La mostra si articola in due sedi: il Museo delle Campane, di recente restauro, e la Chiesa di San Pietro Apostolo, entrambe nel cuore del centro storico. Le opere dialogano con questi spazi carichi di storia e spiritualità, offrendo un’esperienza immersiva, in cui la forma diventa veicolo di riflessione e ascolto.

Motivo ispiratore dell’iniziativa è anche la recente ristrutturazione del Museo delle Campane, situato presso la Pieve di Santa Maria Assunta, a cura dell’architetto Elvira Ambrogi. Il museo, che conserva le antiche campane della chiesa, diventa oggi anche spazio di accoglienza per opere d’arte contemporanea, in un dialogo inedito tra memoria, materia e spiritualità.

Scrive Vincenzo Marsiglia:“ La forma non si limita a occupare uno spazio – lo abita, lo trasforma, gli dà significato. L’emozione della forma invita il visitatore a rallentare lo sguardo, a sostare, ad ascoltare. Ogni opera è una presenza che si offre lentamente, ognuna con il proprio respiro, ognuna capace di generare un’attenzione che va oltre il semplice vedere. Non è il soggetto a parlare, ma la forma stessa, il suo equilibrio interno, la sua logica, il modo in cui occupa o lascia lo spazio. La scultura, in questo contesto, non è solo oggetto; si fa gesto, pelle, eco che lascia emergere tracce, tensioni, riflessi.”

Aggiunge Don Giuseppe Nevi: “Da quando vivo a Soncino mi ritorna spesso alla mente la frase di Fëdor Dostoevskij contenuta nel romanzo “L’idiota”: “la bellezza salverà il mondo”. Questo mi suggerisce che l’arte può essere un ponte che ci fa entrare in contatto con la verità, con la profondità dell’anima dell’essere umano. In particolare la ricerca artistica propria della contemporaneità fa propria questa aspirazione profonda che diventa, per l’oggi, una responsabilità. Infatti attraverso di essa il mistero dell’uomo si dipana davanti ai nostri occhi e l’espressione artistica ci invita ad entrare in contatto con un oltre che ci vuol sempre incontrare. La nostra esposizione si colloca in questo contesto mantenendo questa splendida vocazione dell’arte e della bellezza.”

Conclude l’Architetto Elvira Ambrogi: “Nel contesto dell’antico borgo di Soncino, dove ad ogni passo riecheggia la storia, la contemporaneità si affaccia sul passato. Un dialogo condotto in punta di piedi, tra visioni, memorie ed inedite interpretazioni, che dà voce a nuove emozioni della forma.”

SEDI E OPERE IN MOSTRA:

Museo delle Campane (Pieve Santa Maria Assunta):

Sarcopoterium di Antonio Barbieri



di Antonio Barbieri Estroversa di Rita Siragusa



di Rita Siragusa Caduti di Oliviero Rainaldi



Chiesa di San Pietro Apostolo:



Disobbedienza di Fabiola Porchi



di Fabiola Porchi Predestinazione di Fabiola Porchi

LE OPERE

Antonio Barbieri – SARCOPOTERIUM

Sarcopoterium indaga la struttura della pianta dal nome omonimo e ne studia lo sviluppo matematico per realizzare un algoritmo in grado di riprodurla. La forma finale risulta, così, essere totalmente ricostruita e smaltata nel processo finale. Antonio Barbieri è un artista poliedrico che unisce la conoscenza del softwa- re, l’abilità ingegneristica e l’abilità manuale esecutiva nell’intagliare e modellare i materiali più diversi. Le sue sculture traggono ispirazione dal mondo naturale visibile e invisibile. Le sue conoscenze e competenze tecnologiche gli permettono di trasformare dati e forme del mondo naturale, come suoni, vibrazioni, emozioni, odori, forme e colori, in opere d’arte. L’artista progetta non solo il software di modellazione tridimensionale, ma anche le macchine per la pro- duzione delle forme elaborate e gli strumenti per l’intaglio e la pittura.

Fabiola Porchi – DISOBBEDIENZA

Il corpo che si oppone alla violenza solo restando presente. Non si dissolve, ma resiste saturando lo spazio pur nella quasi invisibilità del nero totale, assoluto. Qui il tempo si contrae fino a diventare materia. È un tempo che non avanza: ristagna, si accumula, di- venta spessore. Il movimento non è più nello spazio, ma nella memoria incisa, nell’eco dell’inutilità del gesto che modella forme che non possono essere realmente esperite. Il risultato è uno spazio che sembra vuoto, ma è saturo, un tempo che ci illudiamo di padroneggiare, ma che continua a stratificare presenze invisibili, rimosse, sopravvissute. L’opera è un bassorilievo modulare in nero assoluto calamitato al supporto metallico. Le forme sembrano rigide, immobili, ma in realtà sono solo appoggiate a una superficie che le trattiene, ma non le domina. Un ordine momentaneo, reversibile, incontrollabile.

Fabiola Porchi – PREDESTINAZIONE

L’opera Predestinazione si compone di una piastrella modulare, realizzata in gesso in bassorilievo, in cui sono rappresentati gli animali più consumati in Italia e perciò vittime degli allevamenti intensivi: suini, bovini e pollame.

I corpi degli animali sono perfettamente incastrati tra loro a formare un unico ammasso ordinato ed efficiente. Il rigore geometrico e la perfezione della composizione celano l’orrore insito in questa immagine. Gli ani- mali si sovrappongono, si fondono, il confine tra i corpi diventa inconsistente e insignificante. Sono già carne, sono già oggetti, nessuno di loro ha un volto e un’individualità.

Oliviero Rainaldi – CADUTI

Il percorso artistico di Oliviero Rainaldi si intreccia profondamente con una dimensione spirituale, tra- sformandosi in una ricerca interiore che trova espressione nella scultura. Fin dagli inizi, il suo interesse per l’iconografia religiosa si manifesta in una reinterpretazione originale, capace di restituire nuova luce a immagini e simboli della tradizione cristiana. Per approfondire il rapporto tra arte e liturgia, Rainaldi intraprende un percorso di studio teologico, frequentando corsi che lo portano a immergersi nella Bibbia e nella letteratura cristiana. In particolare, la lettura della Genesi diventa per lui fonte di riflessione e ispirazione creativa. Le storie del peccato ori- ginale, del diluvio universale e delle figure cadute, segnate dal tormento e dalla redenzione, lo spingono a dedicare un intero ciclo di opere a questi temi. Questa serie, sviluppata nell’arco di sei anni fino al 1999, esplora con sensibilità il senso della colpa e della penitenza. L’opera esposta, parte di questo corpus, m incarna perfettamente lo stile essenziale e levigato dell’artista.

Rita Siragusa – ESTROVERSA

Una linea che si solleva, piega il silenzio, si sporge oltre il proprio asse. Estroversa nasce come gesto di apertura, slancio che sfida l’equilibrio per cercare dialogo. Le sue pieghe, nette e luminose, riflettono il tempo e la luce, ma anche l’anima di chi si avvicina. In acciaio, materia forte e resistente, la scultura custodisce l’eco del sacrificio e dell’ascesa. I dettagli dorati – discreti, ma presenti – richiamano la voce antica delle campane vicine: oro e bronzo, metalli che parlano di devozione, memoria e richiamo spirituale. Collocata accanto alla chiesa, Estroversa diventa sentinella contemporanea di un luogo sacro. Non urla, ma invita. Non si impone, ma si offre. È una forma che prega in silenzio, una colonna che danza, un pensiero che sale.

Il contesto: Soncino, arte e memoria

Inserita tra i Borghi più belli d’Italia, Soncino è un luogo ricco di storia e di attrazioni culturali: dalla Rocca Sforzesca alla Casa degli Stampatori, dalla Pieve di Santa Maria Assunta al Parco del Tinazzo. Il Museo delle Campane, recentemente ristrutturato, si inserisce in questo itinerario turistico con una nuova proposta che integra arte e accessibilità. Un percorso sensoriale innovativo permette anche a persone con disabilità visive e uditive di percepire suono e vibrazione, arricchendo l’esperienza museale. La Chiesa di San Pietro Apostolo, edificata nel XVI secolo, è un raffinato esempio di architettura rinascimentale lombarda, oggi spazio espositivo e luogo vivo di spiritualità

