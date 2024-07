L’Ensemble di Ottoni della Massimo Youth Orchestra, guidato dal Maestro Michele De Luca,in concerto in Sala degli stemmi

Protagonista del concerto in programma giovedì 11 luglio, alle 21.00 in Sala degli stemmi per l’Estate delTeatro Massimo è l’EnsemblediOttoni della Massimo Youth Orchestra, guidato dal Maestro Michele De Luca (tromba bassa) che suonerà insieme ai giovani Emanuele Lo Buglio (tromba), Ruben Del Picchia (trombone), Alfonso Sinatra (trombone), Salvatore Campanella (tuba)eAlessia Spanò (percussioni).

Lo spettacolo/concerto è inserito nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo. In programma una fantasia di brani di grande popolarità: dal celebre preludio del Te Deum di M. A. Charpentier, sigla dei programmi televisivi e radiofonici trasmessi in Eurovisione, al tango de La Cumparsita di Matos Rodriguez, passando per The Stars and Stripes Forever, la marcia nazionale a stelle e strisce di John Philip Sousa, il medley Mexican Folk arrangiato da B. Mayer, per chiudere con il ritmo e le sonorità coinvolgenti del compositore e direttore d’orchestra siciliano Nunzio Ortolano e le sue Manola e I Tre Puntini. Biglietti 10 € (intero), 8 € (ridotto).

Com. Stam. + foto