L’Ensemble di ottoni e percussioni all’Orto Botanico la Cantoria e il Coro di Voci bianche in Sala Grande. Il ritorno di “Per amore di Rosalia”

Palermo – Martedì 8 luglio alle 21:15, “Il Massimo per la città” farà tappa all’Orto Botanico di Palermo. L’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Orchestra del Teatro Massimo, diretto dal Maestro Michele De Luca, proporrà un viaggio musicale attraverso diverse epoche e stili: dalla Suite di Tielman Susato, al Preludio da I maestri cantori di Norimberga di Wagner, dalla Sinfonia da Norma di Bellini al Corale dalla II Sinfonia “Resurrezione” di Mahler.

Non mancheranno composizioni più contemporanee di Brent Heisinger, Salvatore Nogara, Nunzio Ortolano, per concludere con l’energica Danza delle spade di Khatchatourian. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e CoopCulture. L’ingresso è gratuito con l’acquisto del biglietto d’entrata all’Orto Botanico, disponibile al prezzo ridotto di 3 euro.

Si torna in Sala Grande, mercoledì 9 luglio alle 21:00con il concerto dell’Estate Young, il programma dedicato ai complessi giovanili della Fondazione. Ne sono protagonisti il Coro di voci bianche e la Cantoria del Teatro Massimo guidati dai Maestri del Coro Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta. In programma composizioni di Bruno Coulais, Alberto Maniaci, Bob Chilcott, Ennio Morricone, Giuseppe Ricotta, Salvatore Nogara, Nunzio Ortolano, e un coinvolgente medley da Sister Act. Il concerto rientra nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo. Biglietti: da 5 a 20 euro.

Sempre in Sala Grande venerdì 11 e domenica 13 luglio, alle 21:00, torna in scena lo spettacolo di punta della programmazione dell’Estate Young: “Per amore di Rosalia“, in occasione del 401° Festino di Santa Rosalia. Lo spettacolo, che ha registrato il tutto esaurito la scorsa estate, vede in scena 230 giovanissimi artisti delle formazioni giovanili del Teatro Massimo che compongono la Massimo Kids Orchestra diretta dal maestro Michele De Luca, e tra loro il giovane violinista Samuele Palumbo, e il Coro di Voci bianche del Teatro Massimo diretto dal Maestro Salvatore Punturo. Solista del coro di voci bianche, Francesca Romana Mangiapane. Sul palco insieme a loro la Compagnia Teatrale Ditirammu, i Giovani del Ditirammu Lab. La regia e la drammaturgia sono firmate da Elisa Parrinello. Le musiche originali e le orchestrazioni di Salvatore Nogara. Il programma musicale prevede l’esecuzione di arrangiamenti di canti della tradizione popolare siciliana intorno alla figura della Santuzza, raccolti e rielaborati dai fondatori del Ditirammu Vito Parrinello e Rosa Mistretta. Un repertorio musicale che si arricchisce di danze tipiche siciliane come la fasola, e di canti di lavoro, di preghiera, serenate d’amore per la donna amata, racconti, leggende popolari trascritte tra ’800 e ‘900 secondo l’antico almanacco di usi, costumi e ritualità popolari.

“Per amore di Rosalia” ripercorre la storia della famiglia del Ditirammu legata a Santa Rosalia, dal dopoguerra a oggi, attraverso il personaggio di un professore che racconta ai suoi alunni la storia di coraggio e intraprendenza dei suoi nonni sull’esempio di Santa Rosalia che all’età di 13 anni fuggì dagli agi e dal potere per seguire la sua strada e l’amore per Dio. Allo stesso modo nonna Rosa trovò la forza e la fermezza di compiere le sue scelte. Completano il programma musicale le canzoni di Giovanni Parrinello, Serena Ganci, Monica Moncada, Peppuccio Pecoraro, Nino Nobile. Lo spettacolo conta sulla partecipazione straordinaria del Maestro puparo Enzo Mancuso, animatore dello storico Teatro dell’Opera dei Pupi Carlo Magno. Le scenografie sono firmate da Stefano Canzoneri, i costumi da Marja Hoffmann ed Elisa Parrinello, le luci da Antonio Giunta. Coreografie di Pietro Tutone, Cunti di Carlo Di Vita. Assistente musicale delle formazioni giovanili Vincenzo Alioto.