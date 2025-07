Leolandia accende l’estate con i creator più seguiti dalle nuove generazioni

Cresce l’attesa per il debutto di BellaFaccia, gamer con un seguito di 1,5 milioni di ragazzi su Youtube, e per il ritorno di Lucilla, che presenterà ai suoi piccoli fan il nuovo singolo dell’estate. Sabato 12 luglio si festeggia l’80esimo compleanno del Trenino Thomas.

Capriate San Gervasio, luglio 2025 – Nuove giostre, ma anche tanti appuntamenti da segnare in agenda nell’estate di Leolandia, il parco a tema numero 1 per le famiglie in Italia, che emoziona i bambini, entusiasma i ragazzi e stupisce gli adulti.

In vista dell’apertura di una nuova area a tema ispirata al mondo del circo, interpretato in chiave stravagante, Leolandia ha già presentato 2 giostre mai viste prima in Italia: Blade Storm, avvincente sfida contro un immaginario lanciatore di coltelli a suon di incastri vorticosi, e Deltaplanet, che regala le stesse sensazioni dei trapezisti sospesi nel cielo della Minitalia. E se per resistere al solleone non mancano le attrazioni acquatiche – da quelle più adrenaliniche alle aree gioco per i più piccoli con spruzzi, fontane e laghetti – a rendere ancora più cool l’estate ci pensano le star del web del momento.

Si parte domenica 13 luglio con il debutto a Leolandia di BellaFaccia, gamer con una fanbase di oltre 1,5 milioni di bambini e ragazzi, che lo seguono nei suoi video e nelle sue avventure ambientate su Minecraft e sulle altre piattaforme di videogames più famose, tra challenge e gag tutte da ridere. Il Polletto più famoso di Minecraft, come viene affettuosamente definito dai followers in virtù del suo alter-ego digitale, incontrerà i suoi fan in 3 momenti diversi della giornata e risponderà ad alcune delle

loro domande, che si potranno trasmettere via social sui canali ufficiali di Leolandia. I fan più accaniti potranno anche scattare una speciale foto ricordo con il loro idolo, stampata e autografata dal vivo!

Domenica 27 luglio, invece, nuovo appuntamento con Lucilla: la fatina del sole amatissima dai più piccoli, protagonista di baby dance e coloratissimi video da milioni di visualizzazioni, presenterà proprio a Leolandia in anteprima il suo nuovo singolo estivo La Filastrocca Del Mare. 2 gli appuntamenti in programma: un live aperto a tutti i visitatori del parco sul Palco Minitalia, con canzoni e momenti di animazione, e un vero e proprio show nella cornice della LeoArena, per cantare e ballare tutte le sue canzoni più famose. In entrambi i casi è prevista per i piccoli la possibilità di incontrarla dal vivo e scattare una foto ricordo.

E per i bambini di tutte le età, sabato 12 luglio si festeggerà il Thomas Day, in occasione dell’80esimo compleanno del Trenino Thomas, che approda a Leolandia direttamente dall’isola di Sodor. Davanti alla stazione più famosa del parco, si potrà partecipare alla festa incontrando i personaggi della serie, colorare la torta e scatenarsi con la Thomas Dance, prima di salire a bordo delle scintillanti carrozze blu per un indimenticabile viaggio intorno alle attrazioni del parco. Da non perdere poi l’angolo dedicato alla foto-ricordo da scattare e condividere sui social.

Tutte le informazioni relative agli eventi, inclusi i link per prenotare posti ed esperienze desiderate sono disponibili sul sito leolandia.it

A chi arriva da lontano per visitare il parco e partecipare a questi eventi, Leolandia offre convenienti pacchetti Parco + Hotel, prenotabili online e nelle agenzie di viaggio convenzionate. Personalizzabili a partire da 2 giorni e 1 notte, offrono la possibilità di scegliere tra sistemazioni di diverse tipologie e categorie, comprese le nuove camere a tema Leolandia, autentiche estensioni dell’esperienza del parco, ambientate nei mondi dei personaggi più amati dai bambini.

Tutti i dettagli e ulteriori informazioni su: www.leolandia.it

Com. Stam.