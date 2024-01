Leolandia apre la stagione 2024 con un party di Carnevale insieme ad Hello Kitty!

Dal 3 febbraio, Leolandia sarà il più importante parco a tema del nord Italia a festeggiare il Carnevale tra maschere, coriandoli e stelle filanti. Ospite speciale, Hello Kitty!

Capriate San Gervasio – Un mese di maschere, colori, coriandoli, stelle filanti e scherzi giocosi: a Leolandia è tutto pronto per la festa di Carnevale più lunga e straordinaria di sempre, che comincerà sabato 3 febbraio (e proseguirà per tutti i fine settimana fino a marzo).



Grandi e piccini potranno sfilare per il parco in costume, approfittando di un palinsesto ricco di eventi, a cominciare dal divertente flash mob in cui ogni giorno si eleggerà la maschera più bella. E se al proprio travestimento mancherà l’effetto “wow”, meglio passare prima al Truccabimbi per un tocco d’artista che lo renderà unico! I più piccoli si scateneranno con “Tutti in Maschera!”, la baby dance di Carnevale insieme a Leo, Mia e a un buffo gruppo di pirati e cow-boy, prima di partire alla volta di incredibili avventure tra macchine volanti, spericolati vascelli, draghi e principesse, sulle iconiche giostre del parco.



Il clou della giornata sarà l’incontro con Hello Kitty, special guest d’eccezione, amata da intere generazioni di bambini, che quest’anno festeggerà in esclusiva fino al 30 aprile a Leolandia il suo cinquantesimo anniversario.



Nata nel 1974, con i suoi grandi occhi e il fermaglio a fiocco sull’orecchio sinistro, Hello Kitty è presto diventata un’icona della moda e del design ed è stata protagonista di seguitissime serie animate, nelle quali si è definitivamente imposta per il suo cuore gentile e le sue storie ispirate a valori di positività, gioia e amicizia. A Leolandia porterà uno spettacolo inedito tratto dall’ultima serie “Hello Kitty Superstyle!” in onda dallo scorso autunno in TV: i bambini potranno cantare insieme alla loro beniamina e aiutarla a risolvere un divertente intrigo che nascerà proprio durante lo show!



I piccoli non vedranno l’ora di ammirare l’allegra parata “Fantasia in Maschera” con i protagonisti di Leolandia vestiti in abiti carnevaleschi in compagnia di acrobati, giocolieri, animatori e di tutti i personaggi dei cartoni animati: Masha e Orso, Bing e Flop, PJ Masks, Ladybug e Chat Noir. Non mancheranno il Trenino Thomas, che farà divertire i piccoli ospiti a bordo delle sue scintillanti carrozze blu e, a grande richiesta, Bluey e Bingo che si confermano ospiti del parco per questa stagione. Dal 10 febbraio, inoltre, gli ospiti potranno assistere in anteprima allo show acrobatico “I Misteri del Mare”, novità assoluta del Carnevale 2024.



Giuseppe Ira, presidente Leolandia, dichiara: “Leolandia non può mancare a questo appuntamento e sarà il primo importante parco a tema del nord Italia aperto per Carnevale. I bambini hanno un grande bisogno di leggerezza, magia e divertimento per lasciare libera di correre la loro fantasia, ed è quello che intendiamo offrire alle famiglie con tutto il nostro consueto programma di giostre, spettacoli e personaggi dei cartoni animati”.



Con la riapertura di Leolandia, torna anche la conveniente offerta che regala a tutti coloro che acquistano un biglietto per visitare il parco a Carnevale un ingresso omaggio da utilizzare in un altro giorno a scelta, nel corso della lunghissima stagione 2024 che si chiuderà il 6 gennaio 2025. In più, tutti gli ospiti che visiteranno il parco nel weekend d’apertura del 3 e 4 febbraio avranno la possibilità di acquistare lo Spring Pass, che permette l’ingresso in tutti i giorni d’apertura fino al 31 maggio, ad un prezzo agevolato.

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

