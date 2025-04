Leolandia festeggia il super ponte di Pasqua con il nuovo show “Il drago della sorgente” e la caccia alle uova insieme a Masha e Orso  tra magia, spettacoli e fantasia

Un musical inedito, il ritorno di Esiste Davvero 2, avventure adrenaliniche e l’esperienza immersiva delle camere a tema accendono l’immaginazione nella primavera di Leolandia.

Capriate San Gervasio, aprile 2025 – Con l’arrivo delle vacanze di Pasqua e del maxi ponte primaverile, Leolandia, l’unico parco a tema in Italia pensato per i bambini fino a 12 anni, spalanca le porte dell’immaginazione con esperienze capaci di coinvolgere tutta la famiglia.

Largo alle emozioni e ad una generosa dose di adrenalina a bordo di galeoni in balia della tempesta, spericolati trenini del west e futuristiche macchine volanti, con la possibilità, per i più coraggiosi, di provare la sensazione di essere lanciati in cielo a tutta velocità da una torre alta 39 metri!

Largo alle emozioni e ad una generosa dose di adrenalina a bordo di galeoni in balia della tempesta, spericolati trenini del west e futuristiche macchine volanti, con la possibilità, per i più coraggiosi, di provare la sensazione di essere lanciati in cielo a tutta velocità da una torre alta 39 metri!

E con i primi caldi, torneranno anche le attrazioni acquatiche: i tronchi di Gold River, le Rapide dei Draghi e i giochi acquatici per i più piccoli, sorvegliati dai maestosi draghi dell’area a tema Draghi e Leggende.

Spazio anche a tanti appuntamenti speciali: nel weekend di Pasqua, ad esempio, Leolandia si animerà con una divertente Caccia alle Uova in compagnia di Masha e Orso! Tra indizi da decifrare, percorsi nella Foresta e curve mozzafiato a bordo del rollercoaster Vroom, grandi e piccoli saranno guidati in una divertente avventura, con una dolcissima sorpresa finale per tutti!

Insieme a Masha e Orso, si potranno incontrare dal vivo tutti i personaggi più amati dei cartoni animati, vere e proprie icone dell’infanzia contemporanea. Da Bing e Flop ai PJ Masks, che insegneranno ai loro fan a diventare veri supereroi, da Bluey e Bingo a Ladybug e Chat Noir, con le loro spettacolari evoluzioni, senza dimenticare il Trenino Thomas!

La magia continua sul palco, con il debutto della nuova stagione di spettacoli dal vivo, 10 in tutto: la novità più attesa è Il Drago della Sorgente, musical ricco di effetti speciali, numeri di illusionismo e acrobazie, in cui un minaccioso drago addormentato si risveglia in un crescendo di tensione e meraviglia, per poi rivelarsi una creatura pacifica, pronta a sorvegliare e proteggere il regno

Al via anche La Festa dei Colori, un vero e proprio inno alla diversità culturale, che accende il Palco dei Pirati con danze e musiche provenienti da ogni angolo del mondo. Si riapre inoltre il sipario su Esiste Davvero 2, Alla Ricerca di Unicò! lo spettacolo premiato come Miglior Attrazione per Famiglie 2024, che riunisce sullo stesso palco tutti i protagonisti del mondo Leolandia in un’esplosione di colori, musica ed energia, capace di coinvolgere i bambini e sorprendere anche gli adulti.

Accanto agli spettacoli, una grande novità prolunga la magia del parco ben oltre l’orario di chiusura: le prime camere a tema Leolandia, colorate e curate in ogni dettaglio, dove i bambini possono dormire e giocare tra pirati, cowboy e creature leggendarie. Pensate per ospitare fino a 4 persone, sono composte da due ambienti comunicanti, uno per gli adulti e uno per i più piccoli, con arredi su misura.

Nel corso della stagione, Leolandia annuncia anche l’arrivo di una nuova area tematica dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, con dieci attrazioni, di cui due completamente inedite, pensate per chi cerca un pizzico di adrenalina in più. L’area – il cui tema sarà svelato nei prossimi mesi – ospiterà anche una zona giochi, nuove proposte food e offrirà un’ambientazione tutta da scoprire.



Infine, un’ultima sorpresa: per tutto il mese di aprile, chi acquisterà un biglietto online o direttamente al parco avrà diritto ad un secondo ingresso gratuito, da utilizzare in una data a scelta entro il 6 gennaio 2026: per scoprire tutte le offerte, acquistare i biglietti e prenotare i pacchetti “parco + hotel”, inclusi i soggiorni nelle nuove camere a tema, è possibile consultare il sito ufficiale: www.leolandia.it

Com. Stam.