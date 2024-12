Leonardo è ospite di Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Leonardo, “Il Milan di Berlusconi? Una macchina perfetta” “Il Milan di Berlusconi? Una macchina perfetta” così il dirigente sportivo e allenatore di calcio Leonardo ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan – Supernova” ricorda la squadra rossonera, in cui ha vestito i panni di giocatore prima e di allenatore in seguito.

“Ci sono stati 3 grandi Milan – prosegue Leonardo – il Milan di Sacchi, il Milan di Capello e il Milan di Ancelotti. Sono stati 3 Milan che hanno vinto tutto, e non solo vinto tutto, ma in un modo che ha mandato un messaggio al mondo in una maniera totalmente moderna diversa e vincente.

Penso che Galliani in questo abbia un merito enorme e che Berlusconi sia stato un visionario”

Sulle figure di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, l’ex calciatore aggiunge: “Galliani ha una visione d’insieme molto importante; Berlusconi ha portato tante cose al calcio, la comunicazione, la pubblicità, è stata una rivoluzione!”

Leonardo, “La psicologia nel calcio? Ancora un tabù. Tutti abbiamo bisogno di aiuto”

La psicologia nel calcio? “C’è ancora un po’ di tabù” così il dirigente sportivo ed ex calciatore Leonardo commenta a “Stasera c’è Cattelan – Supernova” sullo stato del supporto psicologico nel mondo del calcio, e aggiunge “poi sai è difficile avere uno che possa agire su tutta la squadra, però ci sono tante cose che si sono evolute in questo senso, ci sono tanti lavori che tante squadre fanno, io penso sia una cosa importante, è una cosa ancora da sviluppare, perché la testa è quella che fa cambiare. Una cosa è avere il genio – afferma l’allenatore e dirigente sportivo – altra cosa è migliorare la testa dell’80% di una squadra. Non è facile, anche se ci sono stati tanti tentativi, non è una cosa ancora unificata come psicologia dello sport del calcio. Ma io penso che tutti noi abbiamo bisogno di un aiuto, di un sostegno, anche a livello professionale.”

Leonardo, “Sul Qatar io posso dire solo cose positive. Poi sta alle istituzioni controllare”

Una lunga carriera ai più alti livelli del calcio internazionale quella di Leonardo, in cui ha ricoperto diversi ruoli, da calciatore ad allenatore fino a dirigente sportivo, spesso a più riprese nelle stesse squadre, come nel caso del Paris Saint-Germain: “L’arrivo degli sceicchi come ha cambiato la città di Parigi, oltre che il Paris Saint-Germain? Loro hanno avuto un ingresso importante in città…” gli chiede Alessandro Cattelan nel podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, “Importantissimo – concorda il dirigente sportivo, che aggiunge – Quello che ha fatto il Qatar negli ultimi anni è una cosa incredibile per lo sport, non solo nel calcio: oggi c’è la Formula 1 a Doha, il tennis, la Motogp, c’è stato un investimento nello sport importante.” “Io per quello che ho vissuto – prosegue Leonardo – posso dire solo cose positive, per come sono stato trattato e le condizioni di lavoro.”

E sull’arrivo dei capitali dal Qatar, aggiunge:“Se tu ci pensi oggi quello che hanno fatto è una cosa a lungo termine, e lo continuano a fare, sono cose che hanno costruito qualcosa e continuano a farlo. Io posso dire solo cose positive. E non è stato facile entrare in Francia ma oggi sono 13 anni da quando sono arrivati e guarda cosa hanno fatto!”

“Poi penso – afferma Leonardo – che stia alle istituzioni controllare ogni investimento, decisione, iniziativa. Esistono le istituzioni locali che devono controllare, organizzare e dire come fare.”

