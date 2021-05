A fronte di alcune segnalazioni, ci siamo recati in Via dei Prati Fiscali per ascoltare residenti e commercianti del quartiere che ci hanno raccontato le problematiche che vivono ormai quotidianamente dal completamento della pista ciclabile.

La drastica riduzione dei posti auto che si è tradotta in grandi difficoltà con lo scarico merci, in una consistente diminuzione di clienti per le attività economiche e in un crescente disagio per i residenti, il peggioramento della viabilità di Via dei Prati Fiscali con frequenti ingorghi e numerosi incidenti, soprattutto nel tratto dove vi è l’immissione di Via Val d’Ala. Per non parlare poi delle enormi difficoltà per anziani e disabili derivanti dalle difficoltà di parcheggio.

Sono tutti problemi importanti di cui, chi governa Roma, non può non tenere conto.

Chiediamo perciò con forza all’Amministrazione Capitolina e a quella Municipale di ripensare insieme il progetto della ciclabile coinvolgendo nel modo più intenso possibile chi, come residenti e commercianti, vive quotidianamente la realtà di Via dei Prati Fiscali, per trovare con loro soluzioni condivise e funzionali a rispettare gli interessi e i bisogni di tutti” Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Leoni, Coordinatore Regionale dei Giovani di Forza Italia e Candidato all’Assemblea Capitolina e Riccardo Polla Accardi, Candidato al Consiglio del Terzo Municipio per Forza Italia