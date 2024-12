L’equipaggio sloveno di MS Munaretto Avbelj-Andrejka ha conquistato il 25° Prealpi Master Show

Con la loro Skoda Fabia RS Rally 2, Bostjan e Damijan hanno dominato la gara proposta dal Motoring Club aggiudicandosi quattro delle cinque speciali in programma. Grande gara ha condotto il diciottenne Tommaso Sandrin, terzo sul podio con Andrea Dal Maso (Hyundai i20 N) e in lotta per il successo assoluto fino all’ultimo. Secondo gradino del podio appannaggio dei positivi e costanti Filippo Lorenzon e Simone Scattolin (Toyota Yaris GR)

Sernaglia della Battaglia (TV) – Il 25° Prealpi Master Show ha salutato il bis di Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka. Con la Skoda Fabia RS Rally 2 di MS Munaretto i due conduttori sloveni (Bostjan corre con licenza italiana ma è originario di un piccolo paese vicino a Lubiana) hanno replicato il successo ottenuto qui nel 2022. La loro è stata una vittoria piuttosto netta ma, nonostante abbiano comandato la generale dalla prima all’ultima speciale, non si è trattato per niente di una passeggiata. A rendere insidioso il percorso verso il successo nella gara del Motoring Club, ci ha pensato, in particolare, il giovanissimo Tommaso Sandrin. Il diciottenne “figlio d’arte”, ben coadiuvato sul sedile di destra da Andrea Dal Maso, ha affrontato il Prealpi Master Show con grande determinazione, segnando tempi di assoluto rilievo in tutte le prove. In lotta per la vittoria fino al terzo e conclusivo passaggio sulla “San Tiziano”, alla fine Sandrin si è dovuto accontentare del terzo posto, superato solo di 1.1 secondi dal costante ed altrettanto bravo Filippo Lorenzon, che assieme a Simone Scattolin ha portato in alto la Toyota Yaris GR con una prestazione da applausi.

Ai piedi del podio, con un distacco di poco inferiore ai 3 secondi, si è piazzato Nicolò Marchioro, il meglio classificato fra i piloti del podio 2023. Non ha brillato troppo Alessandro Bettega, comunque quinto al traguardo, anche se probabilmente penalizzato dall’impossibilità di gareggiare più spesso. Massimo Ferronato, sesto, è riuscito a far meglio del campione 2023 Simone Romagna, settimo ed autore del miglior tempo assoluto nel primo passaggio sulla rinnovata PS “Le Rive”. La “top ten” dell’argenteo Prealpi Master Show 2024 è stata completata dagli Spagolla, con Alberto ottavo e Mauro nono con quasi dieci secondi di distacco; decimo il sanmarinese Jader Vagnini, terzo nel 2023 e secondo nel 2022, ma quest’anno costretto ad una gara tutta in rimonta dopo aver segnato soltanto il quindicesimo tempo nella “San Tiziano” d’apertura.

Nelle immagini di Max Carrer, impegnati in gara: 1-Avbelj-Andrejka; 2-Lorenzon-Scattolin; 3-Sandrin-Dal Maso; il podio dei vincitori nella piazza del Municipio di Sernaglia della Battaglia.

