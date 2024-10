Leroy Merlin Italia ricerca 12 nuove figure professionali in Sicilia

Opportunità di inserimento per venditori soluzioni per la casa in provincia di Catania e Palermo – Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, è alla ricerca di 12 nuove figure professionali da inserire nel ruolo di venditori all’interno dei propri punti vendita in provincia di Catania e Palermo.

Nello specifico, le ricerche sono attive per i negozi di Catania Belpasso, Catania Fontanarossa, Palermo Forum e Palermo Mondello. I candidati selezionati, con pregressa esperienza nella vendita, arricchiranno competenze e professionalità per l’offerta e la realizzazione di progetti di ristrutturazione, rinnovamento e decorazione della casa o di spazi commerciali. Il percorso sarà composto da un training giornaliero on the job con tutor, oltre ad attività di e-learning focalizzate sulle tematiche di vendita, relazione, digitale e prodotto.

I nuovi assunti, impegnati su turni programmati di 5 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, avranno accesso alla partecipazione ai risultati aziendali, usufruiranno di benefit aziendali, scontistiche dedicate e convenzioni. Inoltre saranno coinvolti in percorsi di formazione e potranno partecipare a programmi di crescita e di avanzamento carriera interna.

Tra i requisiti si richiede il possesso di una laurea o un diploma, esperienza pregressa in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito, arredamento e progettazione, intraprendenza e forte orientamento al miglioramento continuo e al risultato.

Per chi è alla ricerca di una nuova sfida professionale e desidera unirsi alla squadra di Leroy Merlin, tutti i dettagli sull’azienda e le modalità di candidatura sono disponibili a questo link:

