Les Flaneurs Edizioni Presenta Diletta Biancofiore di Manuela Piovesan e Liliana Carone

Situazioni ambigue, equivoci, fraintendimenti: sono molti gli scogli con cui deve scontrarsi un adolescente. Soprattutto se l’adolescente, come Diletta, la protagonista del racconto, non ha ancora perso la sua ingenuità, anche per via della formazione “conservatrice” che ha ricevuto.

Diletta saprà far fruttare al meglio la sua educazione? Contando su quell’arte di “sapersi arrangiare” che ha appreso dalla famiglia, la protagonista riesce a mettere ordine nella sua nuova vita, a ridarle un senso e una direzione. Impara a distinguere fra corteggiamento e violenza, e a conoscere la propria femminilità. Diletta Biancofiore riscatta un mondo di valori basati sulla concretezza, diventando un punto di riferimento per ogni ragazza.

BIOGRAFIE.

Manuela Piovesan si occupa di narrazioni storiche e picture books che talvolta illustra. Ha pubblicato con numerose case editrici fra cui Raffaello, Mondadori e Artebambini. Giornalista pubblicista ha collaborato con il quotidiano Il Gazzettino. Dal 2009 è docente alla Scuola Internazionale di Grafica e formatrice per le Edizioni Artebambini. Conduce laboratori artistici e workshop di scrittura creativa in tutta Italia. Alcuni suoi libri sono stati oggetto di ricerca in due tesi di laurea.

Liliana Carone, autrice e illustratrice, vive a Bari. Impegnata in una intensa attività di promozione della lettura conduce laboratori e incontri in librerie, scuole e biblioteche. Ha collezionato vari premi anche internazionali. In dieci anni di attività lunghi più di trenta libri ha tenuto in mano, ben salda, la sua matita per accompagnare bambini e ragazzi nella scoperta di se stessi e del mondo.

Manuela Piovesan e Liliana Carone

Genere: Narrativa

Collana: Madeleine

Pagine: 26

Prezzo: € 14,00

Codice Ean: 9791254510292

Data di uscita: 25/11/2021

