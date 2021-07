«Stavano lì, sospesi nel vuoto, e disegnavano scie incantevoli che si scioglievano lentamente nell’azzurro fino a disegnare splendidi arabeschi. La luce è il pennello di Dio»

Stefano è uno steward. Non sa che la sua vita sta per cambiare repentinamente rotta a causa di una fotografia scattata durante un volo a Nairobi, che lo porterà a entrare in contatto con una avvocatessa: questo incontro casuale metterà in moto una imprevedibile catena di eventi, e i due si ritroveranno inconsapevolmente coinvolti in qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare. Lo steward era convinto che la decisione di rinunciare alla carriera giuridica per diventare un assistente di volo gli avesse assicurato un’esistenza lontana da crimini e indagini. Ma si sbagliava. Fra nuove amicizie e tuffi nel passato, inseguimenti e viaggi nella bellezza della propria terra, sarà costretto a fare i conti con le sue scelte di vita e la sua etica. Perché il destino è imprevedibile, come il volo libero di un pettirosso.

BIOGRAFIA. Nicky Persico avvocato e giornalista, inizia a scrivere narrativa nel 2010 e in breve tempo si afferma per lo stile innovativo e la capacità di mescolare efficacemente tra loro diversi registri narrativi. Da uno dei suoi primi racconti brevi, Teresa dondolava, è stato tratto un film corto insignito del premio “Piedigrotta Barese”. È fra gli autori del libro Inchiostro di Puglia. Ha vinto il Premio Letterario Internazionale “Giallo Garda” e nel 2015 gli è stato conferito il premio “Città di Monopoli” per la cultura. Nel 2020 con Les Flâneurs Edizioni ha pubblicato Ragazze contro, nuova edizione del romanzo Spaghetti Paradiso, uscito per la prima volta nel 2011.

Genere: Narrativa

Collana: Maigret

Pagine: 242

Prezzo: € 16,00

Codice ISBN: 9791254510025

Data di uscita: 7/7/2021

Com. Stam.