Les Flaneurs Edizioni Presenta La baronessa di Monteluco di Marisa Di Bello

«Il destino però a volte si diverte a riannodare fili che sembrano recisi, e il giorno che avrebbe portato alla ribalta proprio quel passato che in tutti i modi aveva cercato di allontanare splendeva un caldo sole autunnale»

Lucrezia Jacobellis dei baroni di Monteluco vive da qualche anno a Roma, dove conduce un’esistenza riservata, divisa fra l’insegnamento e le visite alla sua affezionata cugina Eleonora, suo unico legame familiare e punto di riferimento. Ma su questa vita in superficie tranquilla gravano i fantasmi di un passato da cui la baronessa non riesce ad affrancarsi e un antico, tormentato amore che, inatteso, riappare in un giorno d’autunno. Attraversando i rivolgimenti politici del primo Novecento, sarà proprio l’amore nelle sue molteplici forme – per gli altri, per gli uomini della sua vita, per Dio e, infine, per se stessa – a dare a Lucrezia la forza per superare gli scrupoli, affrontare dolore e sciagure, e rompere convenzioni e obblighi imposti dalla società, fino a ritrovare consapevolezza di donna e quel senso di pacificazione interiore che soltanto le distese dei campi della sua terra e il verdeazzurro del mare in passato avevano saputo infonderle. Ambientato fra Roma, Puglia e Basilicata, il romanzo allude a una delle forme storiche di oppressione della donna, nella quale tuttavia è sempre viva la spinta a recuperare la propria identità originale senza alcuna ipoteca culturale

BIOGRAFIA. Marisa Di Bello è nata a Pisticci (MT) e vive a Bari dove si è laureata e ha insegnato negli istituti superiori. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti di Puglia dal 1981, ha collaborato con rubriche e inchieste a diverse testate nazionali e locali tra cui Cosmopolitan, Noi Donne, NelMese e con l’emittente Radionorba. Attualmente collabora a un giornale online. Ha pubblicato precedentemente il libro inchiesta Le Ragazze degli anni Ottanta (Levante Edizioni) e il romanzo La Badessa di San Giuliano (Besa), vincitore nel 2013 del concorso letterario nazionale “Autori & Editori” di Crova (VC)

La baronessa di Monteluco di Marisa Di Bello

Genere: Narrativa

Collana: Belle Époque

Pagine: 226

Prezzo: € 16,00

Codice Ean: 9791254510261

Data di uscita: 30/11/2021

Com. Stam.