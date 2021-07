Ancora una grande serata di danza per la stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo al Teatro di Verdura, domenica 1 agosto, con Les Italiens de l’Opéra de Paris.

Un gran Gala con primi ballerini e i solisti italiani dell’Opéra di Parigi è in programma domenica 1 agosto alle 21.15al Teatro di Verdura per la stagione estiva del Teatro Massimo. In scena la compagnia Les Italiens de l’Opéra de Paris che annovera giovani ballerini italiani stabilmente inseriti nella Compagnia di danza parigina e tra loro il giovane palermitano Andrea Sarri, entrato all’Opéra a soli dieci anni. Con lui danzeranno Letizia Galloni, Bianca Scudamore, Ambre Chiarcosso, Sofia Rosolini, Francesco Mura, Giorgio Fourès, Antonio Conforti, riuniti su iniziativa del primo ballerino Alessio Carbone.

Il loro repertorio rispecchia quello della grande compagnia francese e il programma è stato scelto su misura per mettere in risalto il loro grande talento. Gli estratti dei balletti proposti variano dal balletto classico, come le coreografie di Manuel Legris per i ballabili dall’opera La favorite di Donizetti o i pas de deux dai balletti Le Corsaire di Marius Petipa e Il carnevale di Venezia di Louis Milon, al repertorio neoclassico o contemporaneo, con le coreografie di Rudolf Nureyev (Romeo e Giulietta), William Forsythe (In The Middle, Somewhat Elevated), Mauro Bigonzetti (Caravaggio), Ben Von Cauwembergh (Les Bourgeois, la nota canzone di Jacques Brel) e di alcuni dei danzatori del gruppo, come Palindrome presque parfait di Simone Valastro su musica di John Adams, Oltremare, di Andrea Sarri su musica di Gluck, e il Finale disegnato da Alessio Carbone per tutti i componenti della compagnia su musica di Knudåge Riisager.



Biglietti: da 30 a 8 euro in vendita presso la biglietteria del Teatro Massimo, online, tramite il call center e nei giorni di spettacolo anche al botteghino del Teatro di Verdura a partire da due ore prima dell’inizio.

Riduzioni: giovani fino a 26 anni, titolari Card Under 35 2020, abbonati alla stagione 2020, donatori #iorinuncioalrimborso, studenti dell’Università di Palermo, del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, soci Uncalm, gruppi (minimo 20 persone per la stessa data), titolari Diamond Card.

1 agosto 2021, ore 21.15 Teatro di Verdura

LES ITALIENS DE L’OPÉRA DE PARIS

Gran Gala di danza con i primi ballerini e solisti italiani dell’Opéra di Parigi



Donizetti pas de deux

Coreografia Manuel Legris

Ballabili da La favorite di Gaetano Donizetti

Ambre Chiarcosso, Andrea Sarri



Pas de deux da Romeo e Giulietta

Coreografia Rudolf Nureyev

da Romeo e Giulietta di Sergej Prokofiev

Sofia Rosolini, Antonio Conforti



Pas de deux da Le corsaire

Coreografia Marius Petipa

Musica Riccardo Drigo

Bianca Scudamore, Giorgio Fourès



Palindrome presque parfait

Coreografia Simone Valastro

China Gates di John Adams

Letizia Galloni, Andrea Sarri



In The Middle, Somewhat Elevated

Coreografia William Forsythe

In The Middle, somewhat elevated di Thom Willems e Leslie Stuck

Sofia Rosolini, Antonio Conforti



Pas de deux da Caravaggio

Coreografia Mauro Bigonzetti

Musica Bruno Moretti da Claudio Monteverdi

Bianca Scudamore, Francesco Mura



Les Bourgeois

Coreografia Ben Von Cauwembergh

Musica Jean Corti

Giorgio Fourès



Oltremare

Coreografia Andrea Sarri

da Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck

Andrea Sarri



Pas de deux da Il Carnevale di Venezia

Coreografia Louis Milon

Musica Louis-Luc Loiseau de Persuis e Rudolphe Kreutzer

Bianca Scudamore, Francesco Mura



Finale

Coreografia Alessio Carbone

Études di Knudåge Riisager

Letizia Galloni, Bianca Scudamore, Ambre Chiarcosso, Sofia Rosolini

Francesco Mura, Andrea Sarri, Giorgio Fourès, Antonio Conforti

