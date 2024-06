L’estate Azzurra delle Nazionali Giovanili Sei Europei, due Mondiali e il Torneo dell’Amicizia in Italia Due mesi di sfide per le Under maschili e femminili

Sarà più lunga del solito l’estate 2024 delle Nazionali Giovanili maschili e femminili. Ai consueti sei Europei di categoria (Under 20, Under 18 e Under 16 per uomini e donne), si aggiungeranno infatti i due Mondiali Under 17 e il Torneo dell’Amicizia Under 15 che, dopo l’edizione 2019 giocata a Seregno, torna in Italia, questa volta a Varese.

Due mesi di Azzurro intenso che inizieranno a fine giugno con le attività della Nazionale Under 20 femminile e si concluderanno a fine agosto con le gare della Nazionale Under 16 femminile.



Tutte le gare delle Nazionali impegnate nei Mondiali e negli Europei giovanili sono in diretta streaming sul canale Youtube FIBA.

Under 20 maschile

L’Europeo si disputerà a Gdynia in Polonia dal 13 al 21 luglio e gli Azzurri di coach Paolo Galbiati giocheranno nel Girone C con Israele, Germania e Repubblica Ceca incrociando poi il Girone A di Francia, Serbia, Grecia e Polonia.

Per preparare la rassegna continentale due amichevoli contro la Croazia (29 e 30 giugno) e l’ormai super classico dell’estate, ovvero il Torneo Internazionale “Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin” di Domegge di Cadore (Belluno) dal 5 al 7 luglio con Slovenia, Spagna e Grecia.

Il Trofeo di Domegge di Cadore è in diretta streaming sul canale Twitch @Italbasket.



Under 20 femminile

Le ragazze di coach Giuseppe Piazza saranno le prime a scendere in campo. L’Europeo è in programma a Vilnius in Lituania dal 6 al 14 luglio con il Girone C contro Polonia, Finlandia e Turchia. Nella seconda fase incrocio con le squadre del Gruppo D: Serbia, Ungheria, Israele, Germania. Tutte a Folgaria (Trento) le quattro amichevoli: due contro la Germania (23 e 24 giugno) e due contro la Slovenia (28 e 29 giugno).

Under 18 maschile

Reduci dal Torneo di Mannheim, gli Azzurri di coach Marco Sodini giocheranno il proprio Europeo in Finlandia a Tampere dal 27 luglio al 4 agosto nel Girone C con Serbia, Israele e Lettonia trovando poi, per l’incrocio, le squadre del raggruppamento D, ovvero Spagna, Slovenia, Lituania e Finlandia. In preparazione due amichevoli a Seregno contro la Slovenia (10 e 11 luglio) e il Torneo di Logrono (Spagna), dal 19 al 21 luglio, contro Grecia, Lituania e Spagna.

Under 18 femminile

Europeo di categoria dal 3 all’11 agosto a Matosinhos in Portogallo. Le Azzurre di coach Luca Andreoli dovranno vedersela, nel Girone C, con Germania, Serbia e le padrone di casa. Incrocio con il Gruppo D di Ungheria, Polonia, Belgio e Croazia. Sei gare di preparazione a Montegrotto Terme (Padova). Il 13 e il 14 luglio contro la Croazia, il 18 e il 19 luglio contro la Slovenia e la doppia sfida al Belgio il 22 e il 23 luglio.

Under 17 maschile

Gli Azzurrini di coach Giuseppe Mangone giocheranno il Mondiale di categoria in virtù del bellissimo Argento conquistato all’Europeo 2023, perdendo in finale solo dalla Spagna (68-77). Dal 29 giugno al 7 luglio a Istanbul in Turchia, la Nazionale dovrà vedersela contro Turchia, Argentina e Nuova Zelanda aspettando l’incrocio con Australia, Canada, Germania ed Egitto. In fase di preparazione, la Nazionale Under 17 giocherà il Torneo Internazionale di Utebo (Spagna) contro Canada (22 giugno), Spagna (23 giugno) e Portorico (24 giugno).



Under 17 femminile

Il Messico ospiterà il Mondiale a Leon dal 13 al 21 luglio. Lo giocheranno le ragazze di coach Giovanni Lucchesi dopo aver conquistato il Bronzo all’Europeo Under 16 lo scorso anno battendo la Finlandia nella finalina (59-58). Padrone di casa, Mali e Nuova Zelanda le avversarie nel Gruppo B. Incrocio con il Gruppo A di Giappone, Spagna, Argentina e Finlandia. Dopo l’inizio del raduno a Foligno, le Azzurre saranno a Las Palmas (Spagna) per il torneo internazionale dal 27 al 29 giugno. Poi il ritorno in Umbria, dove l’Under 17 sarà impegnata in due amichevoli (5-6 luglio). Da confermare le squadre partecipanti al torneo di Las Palmas e le avversarie a Foligno.

Under 16 maschile

Coach Alberto Buffo guiderà la Nazionale all’Europeo di categoria ad Heraklion (Grecia) dal 9 al 17 agosto. Sulla via degli Azzurrini Grecia, Israele e Croazia. Poi una tra Francia, Slovenia, Polonia e Georgia. Amichevoli a Bassano del Grappa: 2 con la Germania (20 e 21 luglio) e torneo con Grecia, Francia e Slovenia il 26, 27 e 28 luglio.

Under 16 femminile

Per la Nazionale di coach Giovanni Lucchesi l’impegno Europeo è in calendario a Miskolc in Ungheria dal 16 al 24 agosto, nel girone A con Croazia, Germania e Svezia. Poi l’incrocio col gruppo B di Francia, Ungheria, Grecia e Israele. Sei le amichevoli al Pala Carnera di Udine: 28 e 29 luglio con la Grecia, 4 e 5 agosto con la Lettonia, 10 e 11 agosto col Belgio.

Under 15 maschile e femminile

Le selezioni maschile, guidata da coach Alessandro Nocera, e quella femminile, allenata da Tommaso Moscovini, saranno impegnate a Varese dal 5 al 7 luglio nel consueto torneo per Selezioni Under 15 contro Grecia, Francia e Spagna. Prima del Torneo dell’Amicizia le Nazionali Under 15 maschili e femminili prenderanno parte al Jr. NBA European Finals 2024 di Valencia (26-29 luglio), evento ad inviti a cui parteciperanno, Italia, Croazia, Inghilterra, Lituania, Paesi Passi e il Valencia Basket.

Il Torneo dell’Amicizia è in diretta streaming su Twitch @Italbasket.

Le Jr. NBA European Finals 2024 è in diretta streaming sull’app Owqlo.

