A Cape Town il 1/o evento stagionale del massimo circuito continentale femminile – che precede il 25° Ladies Italian Open – mette in palio anche 4 posti per lo US Women’s Open. La torinese punta in alto

Negli Stati Uniti la toscana ambisce a ripetere la performance offerta nel 2020 quando ottenne il miglior risultato in carriera sul secondo tour Usa

L’Investec South African Women’s Open, in programma a Cape Town dal 13 al 16 maggio, quale primo evento del Ladies European Tour (LET) 2021 (in combinata con il Sunshine Ladies Tour) con in campo l’azzurra Lucrezia Colombotto Rosso. In un appuntamento, quello sudafricano, che precede la 25esima edizione del Ladies Italian Open (28-30 maggio al Golf Club Margara di Fubine Monferrato, per la prima volta in Piemonte), pronto a tornare protagonista, nel calendario del massimo circuito continentale femminile, sette anni dopo l’ultima volta.

E poi il Symetra Classic, sesta tappa stagionale del Symetra Tour, il secondo circuito statunitense in rosa che vedrà in gara (dal 14 al 16 maggio) a Davidson, nel North Carolina (Usa), la toscana Roberta Liti.

INVESTEC SOUTH AFRICAN WOMEN’S OPEN, COLOMBOTTO ROSSO PUNTA IN ALTO E GUARDA AI GIOCHI DI TOKYO – Professionista dal 2016 Lucrezia Colombotto Rosso, 25enne nata a Torino, nel 2019 ha chiuso al terzo posto la stagione sul LET Access conquistando la “carta” per il Ladies European Tour. Dove nel 2020 è stata protagonista di una annata – fortemente caratterizzata dal Covid – assolutamente positiva che l’ha vista chiudere al 24/o posto nella Race to Costa del Sol, l’ordine di merito del circuito, ottenendo anche due Top 10, una delle quali proprio al South African Women’s (settimo posto) e l’altra in Repubblica Ceca al Tipsport Czech Ladies Open (quarta). Per lei pure un 15/o posto allo Swiss Ladies Open. Cresciuta col mito della messicana Lorena Ochoa, la piemontese vuole cominciare il 2021 al meglio anche per avvicinare la qualificazione ai Giochi di Tokyo.

Le favorite – Dalla belga Manon De Roey alla finlandese Sanna Nuutinen, dalla francese Celine Herbin alla sudafricana Nicole Garcia. Queste, sul percorso del Westlake Golf Club di Cape Town, alcune tra le favorite al titolo. Mentre non ci sarà l’inglese Alice Hewson, campionessa nel 2020.

In palio anche 4 posti per lo US Women’s – Il torneo metterà in palio non solo un montepremi complessivo di 200.000 euro, ma anche quattro posti per lo US Women’s Open, secondo (di cinque) Major stagionale in programma dal 3 al 6 giugno a San Francisco. Le prime quattro classificate in Sudafrica (non altrimenti esenti, tra le 115 partecipanti solo la Herbin ha già in tasca un biglietto per la California) staccheranno il pass per disputare lo US Women’s Open, già giocato nel 2019 (dopo aver vinto la qualifica nella European Sectional Qualifier in Inghilterra, per l’occasione scelse come caddie Diana Luna) dalla Colombotto Rosso.

Ladies European Tour, comincia un viaggio lungo 7 mesi – Quello del Ladies European Tour 2021 sarà un viaggio lungo 7 mesi. Sono attualmente 30 i tornei in calendario per un itinerario che interesserà oltre 20 Paesi. Fanno parte dello show anche i Giochi di Tokyo (4-7 agosto) e la Solheim Cup (4-6 settembre a Toledo, nell’Ohio). Tra le novità pure le “Aramco Team Series”, cinque (inizialmente ne erano stati annunciati 4) eventi innovativi, ognuno dal montepremi di 1 milione di dollari.

SYMETRA CLASSIC CON ROBERTA LITI – Nel 2020 proprio al Symetra Classic Roberta Liti, 25enne di Colle di Val d’Elsa (Siena), ha ottenuto il miglior risultato (quinto posto) in carriera sul Symetra Tour. Sesta quest’anno al Casino Del Sol Golf Classic, la toscana sarà tra le 144 giocatrici in gara a Davidson in un evento che garantirà un montepremi di 175.000 dollari, di cui 26.250 andranno alla vincitrice. Difenderà il titolo Peiyun Chien.

Nel field ci sono anche tutte le campionesse stagionali: la cinese Ruixin Liu (per lei già due successi), la tedesca Sophie Hausmann e le americane Bailey Tardy e Lilia Vu. Tra le pretendenti al titolo pure la slovena Ana Belac.

