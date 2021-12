“LET ME BE” il nuovo singolo e videoclip di FABIO GOMEZ

E’ disponibile in tutti i digital stores “Let Me Be” il nuovo singolo del cantautore Fabio Gómez. “Ognuno di noi dimensiona il mondo in base alla propria dimensione: l’importante è esserne consapevoli!”.

L’aforisma di Fabio Gómez apre uno scenario profondo sulle relazioni sentimentali. Spesso proiettiamo le nostre aspettative creandoci delle gabbie dorate di false convinzioni. L’amore diventa così ipnotico a tal punto da creare prigioni emotive: dimensioni surreali.

“Let Me Be” è un inno alla libertà, al cambiamento e alle scelte combattute a volte radicali, ma che ci permettono di evolvere.

“Let Me Be” sta per “lasciami stare”, c’eravamo creati una vita parallela fatta di bugie, di un amore impossibile e di sogni illusori: è ora di andare via.

Il genere musicale di Fabio Gomez è difficile da etichettare. L’artista negli anni è passato dal pop contaminato alla trasformazione Pop-Swag evolvendo nell’ Elettro Dance Music, variando anche con mix Chillout Smooth Jazz per arrivare all’attuale Elettro/Pop/Dance di “Let Me Be” dove la scelta stilistica di arrangiamenti è di vario genere, da una prima stesura a pianoforte, alla scelta ritmica dance, all’aggiunta di Synth e di Keyboards anni 80’s ispirate da Van Hallen e da gruppi rock come i “Journey” per arrivare alle ultime progressioni ritmiche latine rafforzate dalle Conga.

La produzione artistica è stata curata da Marco Zangirolami, Peggy Johnson e Mila Ortiz che vantano prestigiose collaborazioni internazionali.

Il video è stato girato interamente a New York City in location straordinarie: all’interno del Guggenheim Museum, Central Park, Brooklyn Bridge, Rockefeller Center e l’Empire State Building. Parte del video è stato girato anche sull’isola “Governors Island” da dove si può ammirare tutta la Big Apple e la Statua della Libertà. Nelle scene si intravedono anche Dumbo (Brooklyn) e il Plaza Hotel.

Biografia: Fabio Gómez



Il cantautore italo-spagnolo è nato a Berna, in Svizzera, e ha iniziato la sua carriera musicale nel coro Gospel Amazing Grace. Ha frequentato seminari New Gospel a Chicago (USA) e ha preso parte alla prestigiosa Accademia di Sanremo. Nel 2016 esce “Niente è Impossibile”, un album contenente 7 brani, tutti scritti dall’artista. Nel 2020 conosce Marco Zangirolami, produttore di tendenza nel panorama musicale italiano. Insieme hanno deciso di produrre un album internazionale insieme a Peggy Johnson e Mila Ortiz pubblicano il singolo “OVER” con un videoclip girato interamente a New York ed di cui sono disponibili, la versione Dance “Rainbow Remix” e la versione chill-out Smooth Jazz, “Monte Carlo Mix”. A maggio 2021 viene pubblicata la versione spagnola di “Over” intitolata “SIEMPRE” lanciata in America Latina e in Spagna accompagnata da un tour mediatico in diversi paesi tra cui anche gli Stati Uniti, tocca le città di Miami e San Francisco. Il singolo è stato trasmesso su tutte le radio del Venezuela e dalla TV nazionale TELEVEN e trasmesso anche in Messico, Colombia, Argentina e Uruguay.

Com. Stam.