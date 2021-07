Da venerdì 16 luglio sarà disponibile “Let The Music Play”, il nuovo album di Sarah Jane Morris in collaborazione con Papik.

Dopo diverse collaborazioni di successo, Sarah Jane Morris e Papik hanno deciso di produrre un album completo, affiancando cover di brani ben noti con alcune composizioni originali scritte insieme. L’album si ispira alla grande cultura pop di entrambi, combinando soul, jazz e bossanova, legati al sound particolare e riconoscibile del produttore romano. Dopo L’uscita dei singoli “Missing” (grande successo nei primi anni ’90 degli Everything but the Girl) e “Hold On To Love”, scritto da Sarah Jane e Nerio Poggi, arriva “Let The Music Play”, un album che concentra il raffinato gusto musicale dei due musicisti. In questa raccolta di 11 brani di grande intensità, la maestria del produttore Papik e del suo team si fondono con l’incantevole e unica timbrica della voce di Sarah Jane Morris.



Di seguito la tracklist ufficiale di “Let The Music Play”:

Let The Music Play (Barry White) You Are The Best Thing (The Style Council) Jericho (Simply Red) Hold On To Love Hello It’s Me (Todd Rundgreen) I Really Feel You So Appetite (Prefab Sprout) Missing (Everything But The Girl) Sweet Lobe (Anita Baker) Looking For a Rainbow Lovely Day (Bill Whiters)





Presalva "Let The Music Play" su Spotify



Bio

“Lascia a casa i tuoi preconcetti”, inizia così la recensione di un critico londinese sulla sensuale cantautrice Sarah Jane Morris, che si trova a cavallo tra rock, blues, jazz e soul che con la sua gamma di quattro ottave fa salire la pelle d’oca che rimbomba dai tacchi delle sue scarpe alle punte della sua criniera rosso fuoco. Famosa per la sua collaborazione con The Communards a metà degli anni ’80 e famigerata per un’interpretazione censurata del classico ‘Me and Mrs Jones’, Sarah Jane Morris ha sempre attirato tanta attenzione per la sua politica quanto per la sua voce sismica e appassionata. Molti album da solista dopo la celebrità pop nel continente e una serie diversificata di collaborazioni musicali su dischi, film e palcoscenici. Sarah Jane Morris continua a portare la sua carriera non ortodossa a livelli sempre più alti. La sua popolarità in italia è decollata definitivamente nel 1991 per aver vinto il Festival di San Remo in coppia con Riccardo Cocciante . Da quel momento la sua attività live nel nostro paese si è sempre più accentuate e ha iniziato la collaborazione con artisti e etichette italiane tra le quali la IRMA records con cui ha pubblicato 6 album a partire dal 1996, e facendola diventare una delle ospiti più frequenti al Blue Note di Milano. Il 16 luglio 2021 esce “Let The Music Play”, album nato dalla collaborazione con il produttore romano Nerio “Papik” Poggi.

