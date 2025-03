L’Étape Parma by Tour de France, alla granfondo ufficiale del Tour de France sarà gara vera con forti cicloamatori in arrivo da tutto il mondo

In arrivo i più forti cicloamatori dall’estero: a due mesi dall’evento è già record di partecipazione internazionale con ciclisti da più di 20 Paesi, anche da Stati Uniti, Canada e Brasile, per la seconda edizione della granfondo ufficiale del Tour de France in Italia

Mancano più di due mesi all’evento, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio, ma L’Étape Parma by Tour de France 2025 segna già un record di partecipazione internazionale. Dopo il successo dell’edizione 2024, che aveva visto in gara ciclisti da 20 Paesi, quest’anno l’evento ha già raggiunto e superato quel numero, registrando iscritti da nuove nazioni e già pronti ad arrivare a Parma addirittura da Stati Uniti, Canada e Brasile.

Quella del 2025 sarà la seconda edizione della granfondo ufficiale del Tour de France e sarà gara vera, sfida tra i cicloamatori più forti e determinati, italiani e stranieri: di alto livello i partecipanti in arrivo dall’estero, per un confronto che rappresenterà un banco di prova di spessore per tutti i granfondisti italiani.

Il percorso lambisce paesaggi mozzafiato ma i suoi 3.150 metri di dislivello lungo 150 km di gara non concederanno nessuna pausa ai veri granfondisti, chiamati a una sfida unica immersi nel clima del Tour de France in tutto e per tutto, dall’allestimento all’assistenza tecnica in corsa, passando per altimetrie che simulano una vera e propria tappa della Grande Boucle anche dal punto di vista grafico.

Il profilo della granfondo ufficiale del Tour de France è ancora più esigente di quello del 2024, mettendo alla prova i ciclisti su cinque gran premi della montagna: Rivalta (4° categoria, al km 23), Passo del Crocione (2° categoria, al km 40), Schia – Monte Caio (1° categoria, al km 64), “Il Cavatappi” fino a Cozzano Pineta (1° categoria, al km 90) e ancora il Passo del Crocione (2° categoria, al km 111), nel finale, che misura 4,5 km al 5,8% di pendenza media. Salite mitiche del ciclismo: le rampe del “Cavatappi”, con i tornanti ripidi e stretti, costrinsero addirittura Laurent Fignon, in difficoltà, a ritirarsi dal Giro d’Italia.

Quello de L’Étape by Tour de France è un format internazionale che ogni anno raccoglie circa 60.000 partecipanti alle varie “tappe”, che si svolgono in 21 Paesi e uniscono sport, agonismo e territorio, il tutto nell’atmosfera unica del Tour de France. A realizzarla in Italia sono ExtraGiro, società con sede proprio a Parma, e il Comune di Parma, in collaborazione con A.S.O. e Regione Emilia-Romagna.

Un evento sempre più globale per Parma e la Food Valley

L’interesse crescente da tutto il mondo per L’Étape Parma conferma il valore del binomio tra ciclismo e territorio, già dimostrato con l’edizione 2024 che aveva generato un impatto economico immediato sul territorio di circa 800.000 euro.

Parma offrirà ai partecipanti non solo un’esperienza sportiva di primo livello, ma anche un’immersione nei sapori della Food Valley. Nei due giorni dell’evento, il 3 e 4 maggio, gli iscritti e i loro accompagnatori potranno vivere esperienze enogastronomiche dedicate, trasformando la granfondo in una vera e propria festa, oltre che in una sfida ciclistica tra le più impegnative dell’anno.

L’Étape Parma by Tour de France si terrà il 3 e 4 maggio 2025.Per info e iscrizioni: https://www.extragiro.it/cicloturismo/letape-parma/

Com. Stam. + foto Estragiro