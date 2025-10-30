Letizia Onorati & Paolo Di Sabatino Trio – “Americas” in concerto

Venerdì 31 ottobre alle 21:30, all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Letizia Onorati e Paolo Di Sabatino Trio presenteranno Americas, il loro nuovo album

L’Alexanderplatz Jazz Club (Via Ostia 9, Roma), storico locale, uno fra i più prestigiosi in Italia, sarà la location del concerto di Letizia Onorati & Paolo Di Sabatino Trio, in programma venerdì 31 ottobre alle 21:30. La cantante, accompagnata dal pianista Paolo Di Sabatino, con una notevole formazione completata da Simone Sulpizio al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria, presenterà Americas, nuovo capitolo discografico pubblicato dall’etichetta Azzurra Music, disponibile sia in formato fisico, in digitale e anche in vinile.

Si tratta di un lavoro che contiene quindici brani sul CD e dodici sul vinile, un intenso e appassionato viaggio in note attraverso cui Letizia Onorati e Paolo Di Sabatino manifestano tutto il loro amore per il latin jazz, soprattutto per quello brasiliano ma non solo. Autentiche icone sacre come Caetano Veloso, Osvaldo Farrés, Antônio Carlos Jobim e Astor Piazzolla sono compositori ai quali, attraverso i sopraffini arrangiamenti di Paolo Di Sabatino, questo quartetto rende omaggio con toccante trasporto emotivo, genuinità, generosità e sensibilità comunicativa. Il tutto nel segno di quelle colorazioni tipiche della Musica Popolare Brasiliana, del nuevo tango e, più in generale, di quella musica sudamericana che si caratterizza per sentimenti di gioia e mestizia allo stesso tempo.

Letizia Onorati descrive così questa nuova realizzazione discografica: «Americas è un viaggio di esplorazione, celebrazione e vero amore per una terra lontana che trova la sua bellezza e la sua forza più potente nella musica, linfa vitale di una cultura di condivisione tra colori diversi ed emozioni che entrano profondamente nell’anima di chi le si avvicina».

Dunque, un concerto imperdibile per tutti gli amanti della buona e vera musica che intendono intraprendere un viaggio immersivo dalle alte frequenze emozionali.

Biografia Letizia Onorati

Cantante poliedrica, dalle raffinate nuance timbriche, dall’ottima padronanza improvvisativa e ritmica, brillante nella gestione della dinamica, Letizia Onorati è una giovane musicista di talento che annovera numerose collaborazioni di prestigio con artisti di statura nazionale e internazionale come Flavio Boltro, Javier Girotto, Max Ionata, Luca Bulgarelli, Andrea Rea, Lorenzo Tucci, Dario Rosciglione, Mirko Signorile, Sachal Vasandani, Daniele Mencarelli, Bruno Marcozzi, Giovanna Famulari, Marco Siniscalco, Barbara Errico, Davide Cavuti, Sergio Corbini, Paolo Corsi, Franco Fabbrini, Fabio Concato, soltanto per elencarne alcuni. Significative anche le sue collaborazioni con due grandi attori quali Michele Placido e Alessandro Preziosi. Oltre all’Italia, grazie ad alcuni concerti, Letizia Onorati è assai apprezzata all’estero in Paesi come Belgio, Russia, Giappone. Dal punto di vista mediatico ottiene un’importante visibilità con alcune sue apparizioni su Rai Italia e alle partecipazioni a programmi come Radio 1 Music Club, Rai Radio 1–Notti D’Estate e alle interviste per Rai News 24, Sky TG24, Corriere della Sera, D – La Repubblica delle Donne e GR 1 (Rai Radio 1). Attualmente ha al suo attivo diverse pubblicazioni discografiche, album che riscuotono successo in termini di ascolto anche in nazioni come Stati Uniti, Brasile, Giappone, Canada, Belgio, Francia e non solo.

Biografia Paolo Di Sabatino

Pianista jazz, compositore e arrangiatore di grande eleganza, dal tocco delicato, dallo spiccato senso melodico, capace di cesellare intarsi armonici di ottima fattura, Paolo Di Sabatino è uno fra i musicisti italiani più richiesti e stimati non soltanto in ambito strettamente jazzistico. Grazie al suo fulgido talento, riconosciuto anche a livello internazionale, ha condiviso palco e studio di registrazione con uno stuolo di jazzisti, e non, blasonati sulla scena nazionale e mondiale come Fabio Concato, Tullio De Piscopo, Paolo Fresu, Rosario Giuliani, Gianni Coscia, Enrico Rava, Maurizio Giammarco, Gianni Cazzola, Dario Deidda, Christian Meyer, Roberto Gatto, Lee Konitz, Irio De Paula, Bob Mintzer, Billy Cobham, Mark Sherman, Bob Franceschini, John Patitucci, John Abercrombie, Peter Erskine, Horacio “El Negro” Hernandez, solo per nominarne alcuni. Inoltre ha riscosso successo di pubblico e critica anche fuori dall’Italia, grazie a svariati concerti tenuti in Spagna, Germania, Norvegia, Svezia, Giappone, Svizzera, Bielorussia, Russia, Bulgaria, Cile, Argentina.

PER INFO CONCERTO:

https://www.alexanderplatzjazz.com

https://www.facebook.com/alexander.platz.37?locale=it_IT

https://www.instagram.com/alexanderplatzjazzclub

PER INFO LETIZIA ONORATI:

https://www.facebook.com/letizia.onorati

https://www.instagram.com/letizia_onorati/?hl=en

https://itunes.apple.com/us/artist/letizia- onorati/1140805594

https://www.deezer.com/en/artist/10810580

Com. Stam. + foto