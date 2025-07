Letizia Ragona riconfermata alla guida dell’ international  Inner Wheel club dello Stretto di Messina

“Fatti avanti e dai l’ esempio” il motto della Presidenza Internazionale per il prossimo biennio.

Si è svolta nell’ incantevole cornice del Circolo Canottieri Thalatta di Messina , la cerimonia del primo passaggio della campana dell’ International Inner Wheel Club dello Stretto di Messina. Presente alla cerimonia la Past president international Ebe Panitteri Martines, la Presidente del club Inner Wheel di Messina Maria Pia Russo, il membro della Commissione internazionale del distretto Ester Tigano, la past governatrice Pina Noè. Dopo il suono della campana che ha segnato inizio della cerimonia, l’esecuzione dell’ Inno nazionale italiano, seguito dall’ Inno europeo e dall’ Inno dell’ international Inner Wheel.

Emozionante il rito dell’accensione delle candele per riflettere sugli ideali del club e per rafforzare il legame tra le socie. Candele di colori diversi: bianco per la pace, il blu per l’amicizia, il rosa per l’amore e il giallo per l’inclusione.

Riconfermata Letizia Ragona alla Presidenza dell’ international Inner wheel club dello Stretto che nel suo intervento ha ricordato le attività svolte dal club durante l’ anno sociale tramite la proiezione di un video ed esposto le linee programmatiche ispirate al tema internazionale ” Step up and leader by example” ( fatti avanti e dai l’ esempio”. Punto cardine del discorso della Presidente Letizia Ragona oltre alla programmazione ed all’ agire solidale è stata l’ educazione al rispetto in tutte le sue forme, come volere etico rispetto al prossimo, rispetto delle donne e del diverso.

Elette come Vicepresidente del club Melania Biondo; segretaria :Francesca Lentini; tesoriera : Tonina Cucinotta; addetta ai servizi internazionali: Antonella Ragusa; consigliere: Maria Luisa Pino, Rosà Zodda, Maria Giovanna Briguglio, Graziella Catanzaro; delegate al comitato in Distretto Letizia Ragona e Alba Carolina Russo. Delegata supplente: Luisa Rita Barbaro; addetta stampa: Martina Casale e referente internet: Carolina Alba Russo.

All’ evento era presente il Sindaco di Messina dott. Federico Basile che ha espresso un plauso per le iniziative portate avanti dal club , ricordando la loro partecipazione alle giornate di prevenzione sanitaria di Villa Dante coordinate dall’ avv. Silvana Paratore presente all’ evento ed ospite della cerimonia di passaggio della campana. Il primo cittadino ha altresì manifestato il supporto dell’ amministrazione comunale per i progetti futuri dell’ Inner Wheel club dello Stretto .

Com. Stam. + foto