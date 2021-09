La prima edizione della rassegna organizzata dall’associazione Musikante si conclude domenica 5 settembre con il live dell’APJ Quartet guest Daniel Zappa, che saluterà il pubblico con un tributo al pianista e compositore statunitense “Etna jazz Festival” – dal 2 al 5 settembre 2021 Parco Trinità Manenti – Mascalucia https://www.facebook.com/JazzMusikante/

Si conclude con un ottimo consuntivo al Parco Trinità Manenti di Mascalucia la prima edizione di “Etna jazz Festival”, il ciclo di quattro concerti organizzati dall’Associazione culturale Musikante con il supporto del Comune di Mascalucia, del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana.

La full immersion nel migliore jazz nostrano, che ha riscosso il consenso del pubblico, si conclude domenica 5 settembre alle ore 21 con il concerto dell’APJ Quartet, formazione fondata dal direttore artistico Antonio Petralia, guest Daniel Zappa alla tromba, che proporrà al pubblico un omaggio a uno dei più grandi pianisti e compositori statunitensi, conosciuto in tutto il mondo per il suo singolare stile d’improvvisazione: Thelonious Monk.

Antonio Petralia da diversi anni si occupa dell’organizzazione di rassegne jazz (Ursino Jazz Festival, Battiati Jazz Festival, Gravina in jazz, Milo jazz & wine festival, Ciminiere in jazz, solo per citarne alcune) ma è anzitutto uno è uno stimato batterista che ha iniziato il suo percorso professionale nel 1997 grazie al fortunato incontro con il M° Enzo Di Vita. Ma è il percorso didattico avviato con il M° Pucci Nicosia a instradarlo verso un mondo musicale tutto nuovo, affascinante ed accattivante, come quello del Jazz e la Bossanova, che ha deciso di approfondire attraverso costanti confronti con grandissimi musicisti, e partecipando a seminari tenuti da musicisti di altissima caratura come Salvatore Bonafede e Stjepko Gut. Da allora ha suonato in tantissime formazioni come C.U.E.S.A.R., The Clacson, I Solarium, Electric Blue Band, Insonnia, The Bluesacci, Bossa for Giuliano, Bossa & Co., Gabriele Cavallaro Jazz Trio, Giusy Balsamo Jazz Project, Marina Monaco Jazz. 4t., Stjepko Gut Jazz 4t., Triton Jazz Trio.

Domenica sera, sul palco dell’anfiteatro del Parco Trinità Manenti, al fianco di Antonio Petralia alla batteria, ci saranno i musicisti Francesco Vaccaro al sax, Alberto Alibrandi al pianoforte, Fabrizio Scalzo al contrabbasso, guest Daniel Zappa alla tromba.



Inizio concerti ore 21

Direttore artistico Antonio Petralia

Anfiteatro Parco Trinità Manenti, piazza Carlo Alberto – Mascalucia (Ct)

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro + dp

Biglietteria on line https://www.diyticket.it/

