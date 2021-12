Letteratura e musica da Zō con “Le siciliane” di Gaetano Savatteri e “Like an Ocean” del pia-nista Domenico Quaceci

Due gli appuntamenti di giovedì 2 dicembre da Zō Centro culture contemporanee di Catania Catania, Zō Centro culture contemporanee, 2 dicembre 2021, h. 18.30 e h 21www.zoculture.it

Due gli appuntamenti di giovedì 2 dicembre da Zō Centro culture contemporanee di Catania. Alle 18.30, in collaborazione con Libreria Vicolo Stretto e Legatoria Prampolini di Catania, sarà presentato “Le siciliane” il nuovo libro del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri (GLF Laterza). Sarà presente l’autore che dialogherà con Luisa Mirone, insegnante e presidente per la Sicilia dell’Associazione Donne Italiane. L’attrice Valeria Contadino leggerà alcuni passi del libro. Posti limitati, sarà necessaria l’esibizione del green pass. Per info vicolostrettoct@gmail.com.

Una lunga tradizione letteraria e cinematografica ha rappresentato la donna siciliana come una figura stilizzata: vestita di nero, segregata dalla gelosia, costretta dai familiari a castigare i propri istinti. Ovviamente è un’immagine lontanissima dalla realtà, che si compone invece di tante storie del tutto estranee a questo archetipo. Il quadro è ricchissimo: dalla santa patrona Rosalia a Franca Viola che fece cambiare leggi e costumi; dalla giornalista e scrittrice Giuliana Saladino alla “vecchia dell’aceto” che nel ʼ700 preparava pozioni per avvelenare i mariti; dalla cantautrice Rosa Balistreri all’editrice Elvira Sellerio e alla prima miss Italia. Scopriremo in queste pagine che, se pure qualcosa di vero c’è nel personaggio di fantasia interpretato da Claudia Cardinale in “I soliti ignoti” di Monicelli («Carmelina, ricomponiti»), un secolo prima nella realtà c’erano le temibili combattenti socialiste di Piana degli Albanesi, donne che scendevano in piazza e non avevano alcuna intenzione di ricomporsi. Se dobbiamo trovare un carattere comune nei secoli alle donne della più grande isola del Mediterraneo, questo va forse cercato nella volontà di reinventare il proprio destino.

Alle 21, spazio alla musica con il concerto del pianista Domenico Quaceci. Biglietto € 12 acquistabile su www.eventbrite.it o al botteghino fino ad esaurimento posti. Info 3473838830. Il pianista e compositore suona il suo nuovo album “Like An Ocean”, definito pubblicato da Musica Lavica Records. Cinecorriere News definisce “Like An Ocean” un album in cui le varie tracce compongono una vera e propria galleria d’arte di esperienze. Un museo di situazioni condivise. Ogni brano di questo album contiene una rappresentazione coerente e completa di un’esperienza vissuta sulla pelle di Quaceci, e se brani come “Cold Wind” o “Memories” esplorano sentimenti dolceamari di nostalgia e velata tristezza, composizioni come “Loved” o “More Emotion”, affrontano temi più gioiosi, fatti di amore e comprensione di sé e delle proprie suggestioni.

Info: Green pass obbligatorio. Indirizzo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.

Com. Stam.